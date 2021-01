Cancelar tauromaquia en Puebla busca evitar violencia: regidores

Regidores de Puebla defendieron que la iniciativa para prohibir las corridas de toros en la capital busca “evitar la violencia a todo ser vivo”, mientras que desestimaron afectaciones económicas, al insistir que solo se cancelará en el municipio.

En conferencia remota a medios con sus símiles concejales, Cynthia Juárez Román, presidenta de la Comisión de Servicios Públicos, indicó que la propuesta sigue en análisis, mientras que no hay una fecha para votar el asunto en Cabildo.

Respecto a que el gobernador Miguel Barbosa Huerta se manifestó contra la intención de cancelar la tauromaquia en la capital, Juárez Román resaltó que el veto solo será en la ciudad, donde -dijo- no causará impacto económico considerable, mientras que población “ya no tiene interés” en dichos eventos.

“Tomemos en consideración que estamos viendo este dictamen basados en evitar la violencia a todo ser vivo, el efecto que repercute a la población, sobre todo en desarrollo (…) Hay bastantes factores que ya se han comentado: el impacto económico dentro del municipio no tiene un gran auge, la población que vive dentro del municipio no se dedica a este tipo de evento, no es representativa. Ya no es de interés de los 2 millones de poblanos que conviven en este municipio”.

En este sentido, indicó que el tema ya se ha discutido en la Comisión de Participación Ciudadana, donde fue aprobada, por lo que el tema ya se ha discutido, contrario a lo que afirmaron los defensores de la fiesta brava.

Es de resaltar que, en medio de la discusión, se han suscitado manifestaciones en contra y a favor de la prohibición de la tauromaquia en la ciudad, siendo que apenas el lunes colectivos animalistas montaron un performance para exigir que se cancelen dichos eventos.