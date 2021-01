Se acabaron las cuotas de grupo en PRI; irán los mejores candidatos: Camarillo

En la selección de candidatos que contenderán el 6 de junio de este 2021, el PRI tomará en cuenta a los mejores perfiles, señaló el dirigente en Puebla, Néstor Camarillo Medina, quien enfatizó que se acabaron las cuotas de grupo.

Al reconocer que al interior del partido hay etiquetas, haciendo alusión al “marinismo”, “zavalistas” o “doguerismo”, el líder del Comité Directivo Estatal (CDE) mencionó que no seleccionarán por grupos; “mi mensaje es que se acabaron las cuotas”.

Recalcó que los aspirantes “serán metidos en una sola canasta” y quienes tengan talento aparecerán en la boleta.

Al preguntarle qué pasará con los priistas tradicionales que rechacen la alianza con el PAN y el PRD, al ser de ideologías contrarias, contestó que lo primero que se tiene que tomar en cuenta es que el tricolor “no tiene dueño y la marca no es de nadie”.

Indicó que muchos militantes no vieron mal la coalición, en el entendido de que si se le quiere ganar a Morena (que actualmente ocupa la mayoría de espacios) tienen que ir unidos.

“Si hay situaciones complicadas que no nos ayuden, tendremos que hacer gran operación política para ir solos, yo creo que serán pocos municipios, pero si hay interés personal o de regiones, no ganaremos, no servirá alianza histórica, son los menos las regiones donde no habrá entendimiento”, sostuvo.

Respecto a la repartición de distritos locales para buscar las curules del Congreso de Puebla, Camarillo Medina (cuya negociación se proyectó en 10 para el tricolor), el dirigente comentó que cada instituto político deberá hacer un autoanálisis “muy frío” para reconocer en qué regiones tiene posibilidades de ganar cada uno.

En caso de que no haya entendimiento, estaría la posibilidad de que vayan en diferentes fórmulas.