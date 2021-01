Cuando se politiza el apoyo al ciudadano, se evidencia la ignorancia de la autoridad

Es no sólo penoso, sino deplorable la forma como la presidenta municipal y su hermana en el DIF, están manejando el apoyo, que según ellas es por parte de un dinero que están aportando los empleados o funcionarios del municipio, al exigir además una carta de agradecimiento a los mismos, o es ella o son ellos los cínicos, pero estoy más que seguro que la de los demás funcionarios es empatía, así que sólo queda el cinismo para la presi y su hermana.

De que les sirve, en que la van a usar, si es una aportación voluntaria para ayudar, no deberían participar sin importar a quien ayudan, ¿es importante el idolatrar a una presidenta, y la mayor parte de sus solapados funcionarios ignorantes que sólo han demostrado novatez e ignorancia en sus obligaciones?

Es increíble su ansia por ser reconocida, por acciones que se vienen haciendo desde hace muchas administraciones atrás y ella trata de vender como idea suya, demostrando así su ignorancia en los temas. Y como ejemplo, está la supuesta organización de la ciudadanía para su seguridad, acción que tiene varias administraciones que se creó y se sigue haciendo, pues los mismos policías experimentados son los que les dicen a los novatos funcionarios que es lo que se debe aplicar, lo que saben, como en el caso de la Pequeña Lulú, sólo es copiar y pegar, como ella siempre lo ha hecho en sus trabajos.

Pero volviendo al uso político de campañas, que incluso se da a ver, por el mismo Gobernador del Estado de Puebla Miguel Barbosa, es deplorable, es increíble que la presidenta, ahora trate de crear un culto a su persona y a su familia, poniendo incluso que antes de recibir (al solicitar) la ayuda, misma a la que esta obligada en lo que se refiere a velar por la ciudadanía, un “agradecimiento a sus funcionarios” y por ende a ella, por lo que aún ni siquiera han recibido, lean ustedes lo que sigue y que el mismo municipio publicó en su página.

Los requisitos para los apoyos son los siguientes:

1. Pago único de $5,000 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) por servicios de cremación por muertes causadas por el virus SARS-CoV2 (COVID-19):

a) Solicitud por escrito del apoyo, dirigida al Sistema Municipal DIF, donde exponga la razón por la cual solicita el apoyo.

b) INE vigente del peticionario/a, que deberá tener dirección del Municipio de Puebla.

c) Comprobante de domicilio, no mayor a 3 meses y deberá coincidir con el INE presentado.

d) INE vigente de la persona fallecida y deberá tener dirección del Municipio de Puebla.

e) Acta de Defunción, indicando que el motivo de fallecimiento se derivó del virus SARS-CoV2 (COVID-19)

f) Ticket, recibo o nota oficial, emitida por la empresa que haya brindado los servicios de cremación.

g) Una vez entregada dicha documentación y de ser aprobado el apoyo, deberá entregar una factura en formatos PDF y XML, emitida a nombre del Sistema Municipal DIF, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.).

h) Carta de agradecimiento dirigida a todos los y las Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de Puebla.

Me explico, Punto 1 su supuesto apoyo, pero no aclara bien lo siguiente…

Inciso a). – Lo pienso ocioso pues la razón es lógica, cosa que una persona como ella, que no tiene una idea de ver por los demás no puede ver.

Inciso b, e y d). – Aceptables.

Inciso c)- Aceptable, aunque ¿qué va a pasar con las personas que cambiaron de domicilio por causas de fuerza mayor causadas con esta pandemia?

Inciso f). – ¿De dónde va a sacar el recurso para pagar y le den ese documento, si está pidiendo el apoyo porque no lo tiene?

Inciso g). – Esta factura de donde sale y el peticionario no la va a poder hacer, pues además si lo hace, se puede caer en algún supuesto que el SAT sanciona.

Inciso h). – el colmo de la egolatría y el egocentrismo sólo igualados por la Pequeña Lulú (su protegida) y su supuesto asesor el falso ingeniero “Ruiseco” sin la suficiente probidad y si con la habilidad de hacer negocios a su favor y al de quien lo contrate.

Esto es el colmo de como ya se mencionó, la egolatría, el egocentrismo y el cinismo, además de al mismo tiempo, decir que se dedicara a su reelección pero que ya dejó encargados, demostrando así, su hambre de seguir en el poder dañando a nuestra Puebla Capital y su poco acercamiento a la ciudadanía…

¿O no?

Juzgue Usted

albertohidalgo@hotmail.com

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.