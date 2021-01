El exabrupto de Alejandro Gertz Manero y Donald Trump ya no es presidente

Economía: negro cierre de año // Nunca más otro Donald Trump

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que parece que el golpe económico provocado por la pandemia será un poco menor al originalmente previsto, aunque ello no quita la brutalidad del impacto. Al comienzo de esta ingrata temporada se llegó a estimar que en 2020 la caída anual del producto interno bruto mexicano (PIB) superaría 12 por ciento, pero con el correr de los meses tal predicción se redujo a alrededor de 8 por ciento.

Mal concluyó 2019 y peor empezó 2020. A partir de marzo pasado, ya con la pandemia declarada, la economía mexicana cayó en picada y sin red de protección, aunque en junio comenzó a observarse un repunte, que pintaba muy bien. Sin embargo, al llegar noviembre de nueva cuenta el resultado empezó a mostrarse descendente, aunque no en la proporción inicial. De cualquier forma el resultado no es nada grato.

De hecho, ayer el Inegi dio a conocer el más reciente Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) con cifras preliminares, el cual apunta a una caída de 4.3 por ciento en noviembre y de 5.3 por ciento en diciembre pasados. Lo anterior permite estimar que la caída en 2020 sería cercana a 8.3 por ciento.

Gertz, en tres puntos clave

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, salió ayer a fijar y precisar en ciertos medios su postura respecto a la inacción penal contra el general en retiro, Salvador Cienfuegos Zepeda, y en particular en cuanto al proceso llevado en Estados Unidos contra el exsecretario mexicano de la Defensa Nacional, los móviles y presuntas pifias de la agencia de control de drogas (DEA, por su denominación en inglés) y las reacciones, embrollos, celadas y campañas mediáticas que se habrían suscitado contra él y su acosada fiscalía.

Más que suavizar o atemperar a propósito de dichas entrevistas (sobre todo con Ciro Gómez Leyva y con Carmen Aristegui, en radio), Gertz Manero añadió hervores e incluso ciertos desfallecimientos emocionales, retóricos y de conceptualización jurídica y política. Afirmó que hay quienes desean darle “en la madre” a su cargo y a la institución que representa, sin precisar inequívocamente nombres de conspiradores o agresores. Se negó, “por ahora” a coincidir con la propuesta de etiquetar como “pendejos” a los miembros de la DEA que forjaron el expediente contra Cienfuegos.

Pero, a criterio de este tecleador, tres son los puntos clave de la excursión mediática de Gertz:

La defensa de Cienfuegos también es autodefensa

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que los ecos de la exoneración del general Salvador Cienfuegos siguen resonando no solo en Palacio Nacional, donde el presidente López Obrador inició las descalificaciones y cuestionamientos a la DEA y la seriedad de sus investigaciones, sino también en la Fiscalía General de la República, donde el fiscal Alejandro Gertz Manero ahora se suma al linchamiento contra la agencia antidrogas estadunidense, a los que llama “rajones” por haberse desistido de sus acusaciones al militar mexicano y amenaza con llevar el caso a instancias internacionales, para validar la actuación de la FGR en este caso.

Pareciera que, en vísperas del arranque del nuevo Gobierno de Joe Biden, cuya Presidencia se inaugura hoy, al Gobierno de México le urgía cerrar el expediente del exsecretario de la Defensa y evitar que el caso contaminara la relación, que ya de por sí se ve venir complicada con la nueva Administración de la Casa Blanca.

Por eso la premura de la Fiscalía y del fiscal Gertz por darle carpetazo al asunto con una negativa al ejercicio de la acción penal, a partir de la debilidad y de lo inverosímil de las pruebas que aportó la DEA y que, sin investigar demasiado, fueron desechadas y desestimadas por la instancia de justicia mexicana.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Todo en orden. Pone nerviosa a la oposición y a los detractores del gobierno el que se retrase la entrega de vacunas. Les sirve de pretexto para poner en duda los acuerdos que, desde diversas instancias, entre ellas la cancillería, se han logrado para adquirir las dosis necesarias para la población. El retraso en la entrega de Pfizer es temporal, pero, por fortuna, hay otras opciones. Primero, se espera el arribo desde Argentina a la CDMX del primer cargamento con el antígeno con el que se producirá en México la vacuna de AstraZeneca. Por otro lado, la farmacéutica CanSino Biologics está por presentar a Cofepris una solicitud para uso de su vacuna. Las primeras tres de 35 millones de dosis llegarían a México este mes y se comenzarían a aplicar de inmediato. De salir todo como se espera, en cuestión de semanas dos vacunas contra el covid-19 se estarán fabricando y aplicando a la población. Hay más noticias buenas que malas.

2. Despreocupado. Mario Delgado, líder nacional de Morena, descartó que preocupe el anuncio de Ricardo Anaya de buscar por segunda ocasión la candidatura presidencial. “De entrada, no sé si ya se enteró, pero habría que informarle que los moches ya no existen en la Cámara de Diputados y digamos que él fue uno de sus promotores, ésa es la verdadera razón por la que no quiere participar como diputado, entonces, no sé si se vendrá a vivir a México o sigue en Atlanta, pero el pueblo de México ya despertó y no creo que le vaya a ir muy bien”, dijo y aseguró que ni en lo más mínimo se preocupa por Anaya. Suena muy seguro, pero que no se confíe, pues, quizá Morena no es el partido invencible que piensa.

3. Zona de confort. La decisión de Ricardo Anaya de buscar la candidatura presidencial en 2024 es compatible con la estrategia del PAN de fortalecer liderazgos del partido, afirmó su líder, Marko Cortés. “En mi carácter de presidente nacional, propuse a Anaya ser diputado plurinominal, porque cuenta con la experiencia y la trayectoria, pero me dijo que su ruta es otra y es absolutamente compatible con los intereses de Acción Nacional”, comentó. “Hoy estamos concentrados en tener nueva mayoría en la Cámara de Diputados. México la necesita. Las cosas van muy mal en todos los aspectos”, dijo. La pretensión de Anaya le quita un peso de encima al líder panista. Y le evita la pena de buscar contendientes.

