Diputada de Morena presume su vacuna y pierde fuerza el discurso contra corrupción

Ricos acaparan la vacuna // Pobres en el desamparo

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que a quienes de los laboratorios trasnacionales esperaban una actitud solidaria, un desinteresado aporte a la humanidad, que estuvieran a la altura del terrible momento que vive el planeta, la realidad se ha encargado de ubicarlos, porque se trata de grandes consorcios con el único objetivo de hacer pingües negocios a costillas de la salud mundial y que venden a quienes tengan con qué pagar. Lo demás, es lo de menos, y como los países desarrollados son prácticamente los únicos que cuentan con recursos suficientes para adquirir las vacunas, pues a ellos se les vende. Así de simple, y el resto que se joda.

A lo largo de las últimas semanas se ha documentado cómo los países ricos han acaparado las vacunas y, a la vez, cómo los pobres –que son la mayoría– no tienen acceso a ellas ni forma de enfrentar la pandemia por el Covid-19, de tal suerte que sus habitantes parecen condenados a morir por falta de dinero.

Cierto es que los laboratorios trasnacionales nunca han sido buenos samaritanos y que la investigación y desarrollo de la vacuna implica invertir fuertes cantidades de dinero, pero tal gasto podría ser cubierto y prorrateado por la comunidad de naciones sin fines mercantiles, dada la emergencia que se vive en el marco de una sempiterna desigualdad. Pero a los negociantes les tiene sin cuidado, a sabiendas que la mayoría no puede obtener el medicamento.

FGR convalida, no investiga

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que seguramente con más duración y trascendencia en el escenario nacional e internacional, el deturpador caso de impunidad y militarismo dominante del general en retiro Salvador Cienfuegos ya tiene competencia en la muy cambiante marquesina de los escándalos políticos, judiciales y mediáticos: la peculiar cesión altruista del gobierno mexicano al turno para la llegada de vacunas Pfizer y el probable avance judicial contra el exsenador panista y sobre todo calderonista y mouriñista José Luis Lavalle convocado a una notificación personal por la Fiscalía General de la República en el contexto de las órdenes de aprehensión que se desprendan de las delaciones de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, que podrían llegar a alturas peñistas (¿Luis Videgaray, cuando menos?) e incluso a nivel de gobernadores panistas en funciones (se habla de Francisco García Cabeza de Vaca y de Francisco Domínguez, de Tamaulipas y Querétaro, respectivamente).

La cosecha negativa original así se señaló en la anterior entrega de esta columna y así se ha confirmado en los hechos, más allá de debilidades procesales sembradas en los pliegos llegados de Estados Unidos, en deducciones ortográficas, raciocinios Black Berry, clasismo criminal (¿cómo con narquillos de Nayarit?) y olvido histórico, además de la transparencia en negro de la Fiscalía General de la República en sus revelaciones más como defensoría de Cienfuegos que como instancia soberana que debía investigar por sí misma y no solo para convalidar.

“La exoneración del general Salvador Cienfuegos constituye el peor golpe hasta ahora al discurso presidencial contra la corrupción y confirma la creciente y muy peligrosa preponderancia del poder militar en México”, se apuntó el pasado viernes aquí y a ello se añade la reacción del Departamento de Estado del país vecino, que acusa violaciones a confidencialidad entre naciones y asegura que los señalamientos a Cienfuegos no fueron inventados sino producto de un proceso que estuvo a punto de dejar de por vida al general peñista en una cárcel gringa como final de un juicio formal al que México se atravesó para forzar el retorno de quien ahora aparece en un cándido santoral de cierta izquierda ligera como personaje defendible cuando fue responsable de las operaciones militares con Peña Nieto: represión, masacres, complicidad con el narcotráfico ocultamiento de hechos en Iguala-43 y casos similares

El caos de la vacunación en México

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que si el llamado Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19 ya generaba muchas más dudas que certezas en medio del agravamiento de la pandemia en México –al grado de que especialistas ponen en duda que realmente haya un plan eficaz y estructurado– ayer hubo varias noticias alarmantes que confirman el caos y el desorden absoluto con el que el Gobierno pretende llevar una vacuna cada vez más lejana e incierta para los mexicanos.

Primero, el anuncio del Presidente de que siempre no llegarán la cantidad de vacunas que su Gobierno decía haber comprado y comprometido con el laboratorio Pfizer, en total 34.4 millones de dosis, porque según el Mandatario “la ONU le ha pedido a Pfizer que baje sus entregas a los países en los que se tiene contrato, como es el caso nuestro” para evitar acaparamiento y que se den esas vacunas a “países más pobres”.

Y justo en medio del extraño anuncio presidencial, anoche se confirmó la renuncia de la encargada del citado Plan Nacional de Vacunación, Miriam Esther Veras Godoy, directora del Centro Nacional de Salud para la Infancia y la Adolescencia, y quien era una pieza clave para la estrategia de repartición y suministro de la vacuna contra el Covid para los próximos meses.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Paso firme. Jorge Argüelles, coordinador del grupo parlamentario del PES en la Cámara de Diputados, se registró como precandidato del Partido Encuentro Social Morelos, para alcalde de la capital morelense, Cuernavaca. Uno de los más sólidos colaboradores de la 4T transita por su mejor momento y cuenta con el apoyo no sólo de la ciudadanía, que conoce su trayectoria, sino que cuenta con el respaldo de militantes, diputados federales, locales y alcaldes, no sólo de su partido, sino de las bases lopezobradoristas y de Morena para encabezar la alianza Juntos Haremos Historia por Morelos. Consiente de la importancia de su papel, mencionó que “la transformación de Cuernavaca será posible en la medida que trabajemos unidos”. El también legislador por Morelos es cercano a la gente, maneja un perfil político de alto nivel y su capacidad de diálogo lo hacen el candidato ideal para gobernar una ciudad como Cuernavaca, casi en el colapso. Es el bueno.

2. Abusivos de siempre. Es indignamente ver cómo la gente común, la población en general, se muerden las uñas en la espera del momento en el que le corresponda aplicarse la vacuna, de acuerdo con un estricto control gubernamental, y saber que personas del mismo gobierno se aprovechan de su posición. Tal es el caso de Patricia Batani, regidora por Morena en Acapulco, quien presumió la aplicación de la vacuna contra covid-19 a pesar de no trabajar en la primera línea para enfrentar el virus, contraviniendo las instrucciones de su jefe, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. La funcionaria compartió una fotografía de la vacunación con el mensaje “ya vamos por la segunda dosis en 21 días”. Está confinada desde marzo del 2020 y no labora como médico ni atiende pacientes covid-19. Sólo es una morenista echándole tierra a su partido. Ya lo pagará en las urnas.

3. Aprobados. Al dirigir un mensaje virtual con motivo de su Segundo Informe de Resultados, Mauricio Vila Dosal, gobernador de Yucatán, agradeció a la población y en especial al personal de salud su ayuda y comportamiento solidario. Convocó a la unidad para que su entidad pueda seguir recuperándose de las adversidades. Y respecto a las decisiones que ha tomado para enfrentar la pandemia de covid-19, Vila Dosal reconoció que algunas de las medidas preventivas no han sido populares, pero sí necesarias. “Pero ustedes no me eligieron para hacer lo popular, me eligieron para hacer lo correcto”, refirió. Los números avalan a quienes lo han hecho bien. Como es el caso.

