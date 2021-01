Artesanos de Zautla, afectados por los cierres de las plazas

“Dice el gobierno federal que aumentó el salario, pero de nada nos sirve el incremento, porque no tenemos trabajo. No hay empleo, todo está paralizado», reclamó Evodio López de los Santos, alfarero de la comunidad de Tagcotepec, en Zautla.

El comerciante, quien se encuentra en una situación difícil, porque no tiene donde vender sus productos a causa del cierre de las plazas por el Covid-19, indicó: «Yo vendo cazuelas (…) la mayoría de la gente ya no compra como antes. A nosotros nos afecta que la gente no tenga dinero, que cierren las plazas, que no haya trabajo en nada, que no haya apoyo en nada, ni un programa alimentario. Esto lo estamos viviendo la mayoría de los mexicanos, aunque sí afecta a nivel mundial, pero está afectando más al pueblo mexicano, porque no vemos una solución de parte del gobierno», manifestó.

El problema –consideró– es que las autoridades federales y estatales no han querido aplicar las medidas correctas para atender el problema de salud, y menos la crisis económica que ya venía dura desde antes que se presentara la epidemia del Covid-19, menos a nivel municipal.

Al respecto, señaló: «aquí, en el municipio, es muy complicado. Aquí está gobernando Morena y no está ayudando mucho: discrimina mucho a los que no están con él, los margina; nada más está ayudando a un cierto grupo, al grupo que lo apoyó. Medidas así drásticas para prevenir el virus, pues no se tomó ninguna; el gobierno municipal no dio cubrebocas para el pueblo, no dio gel antibacterial«.

López de los Santos insistió en la complicación que traen las nuevas medidas tomadas por el gobierno, pues ante el rebrote se han cerrado nuevamente las plazas y se ha llamado al confinamiento, han quedado desprotegidos, ahora no tienen forma de vender sus productos y por lo tanto, no tiene cómo obtener un ingreso para llevar alimento a sus hogares.