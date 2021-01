La exoneración del general Cienfuegos y la cordial relación México-EU

Neoliberalismo=latrocinio // Cárceles, sólo un ejemplo

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que para justificar la privatización de ocho centros penitenciarios, Felipe Calderón, junto con Genaro García Luna, pretextó que era necesario combatir el problema de la sobrepoblación penitenciaria, lograr independencia financiera en su operación y reducir la carga fiscal a la sociedad por el costo de las instalaciones, es decir que el gobierno pagaría menos y los impuestos de los mexicanos se canalizarían a renglones de gran beneficio social.

Palabras más o menos, esa fue la justificación permanente de toda la política privatizadora en el régimen neoliberal, es decir, liberar recursos públicos para atender las necesidades de la población. Se conoce el resultado del desmantelamiento del aparato productivo del Estado: exitosísimo para el grupo de amigos del gobierno en turno, a quienes armaron jugosísimos negocios a costillas del erario (verdaderos atracos a la nación), y desastrosos para los mexicanos, quienes pagaron, pagan y pagarán por ese tipo de execrables prácticas. Y donde se apriete, sale pus.

El presidente López Obrador denunció y documentó la privatización de reclusorios, lo que utilizó como ejemplo de las atrocidades que hicieron durante el periodo neoliberal, los negocios del sector privado y del sector público, esa mezcolanza, esa vinculación estrecha entre los negocios privados y los negocios públicos, o cómo se hacían los negocios privados al amparo del poder público, cómo se alimentaban, se nutrían los poderes, el poder económico y el poder político.

Aquí la columna completa

Cienfuegos marca a la 4T

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que la exoneración del general Salvador Cienfuegos constituye el peor golpe hasta ahora al discurso presidencial contra la corrupción y confirma la creciente y muy peligrosa preponderancia del poder militar en México.

Nada ayuda al análisis realista de esta vergonzosa capitulación el solamente pretender la atribución de responsabilidades a un personaje políticamente subordinado, el fiscal Alejandro Gertz Manero, aunque sus funciones teóricamente sean autónomas: en un tema de máxima importancia como es el de Cienfuegos, de las élites militares, de la abdicación del sentido justiciero, la decisión pasa necesariamente por Palacio Nacional.

Gertz Manero fue puesto y políticamente impuesto por el poder político de la llamada Cuarta Transformación, primero en la Procuraduría General de la República, para ser su último ocupante y de ahí pasar a ser el primer Fiscal General de la República, con duración transexenal. Es una pieza de la citada 4T y de Palacio Nacional, aunque en el discurso se juegue con la condición formal de “autonomía” de un político de trapacerías, que siempre ha estado dispuesto a obedecer las instrucciones de quienes le han colocado en el cargo correspondiente.

Aquí la columna completa

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Que siempre no. Ayer, la Fiscalía General de la República exoneró al general Salvador Cienfuegos Zepeda y determinó el no ejercicio de la acción penal. Tras un análisis, llegó a la conclusión de que Cienfuegos nunca tuvo encuentros con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades estadunidenses ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos. También, determinó que no se encontraron pruebas de que hubiera utilizado algún equipo o medio electrónico ni que hubiera emitido órdenes para favorecer al grupo delictivo señalado en el caso. De su situación patrimonial y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales no aparecieron datos de obtención de ingresos ilegales. De presunto delincuente a ejemplo de honorabilidad. ¿Será?

- Anuncio -

2. Diplomacia. Esta semana quedó demostrado que México buscará tener con Estados Unidos una relación, de amistad y cooperación, pero más simétrica y recíproca, enfocada a promover los intereses de nuestro país y no sólo los del vecino. Por un lado, hoy entran en vigor los nuevos lineamientos para agentes extranjeros que cumplen funciones de seguridad en México. Como ha explicado el canciller Marcelo Ebrard, la intención no es disminuir la cooperación, sino darle un marco legal y que se involucre a las autoridades mexicanas en las indagatorias que realicen. Por otro lado, Ebrard dijo el miércoles que, de ser necesario, nuestro país invocará el T-MEC para garantizar que los trabajadores mexicanos, sin importar su condición migratoria, sean vacunados contra el covid-19. Que así sea.

3. Cuentas claras. A días de concluir su encargo, Christopher Landau, embajador de EU en México, reconoció que el caso del general Salvador Cienfuegos fue uno de los más complejos y sensibles que enfrentó durante su gestión. Reveló que fue el propio fiscal general William Barr el que tomó la decisión de devolver al extitular de la Sedena a México sin ningún tipo de condición. El diplomático reiteró que tuvo conocimiento de la investigación dos días antes de su llegada, en agosto de 2019, pero por la secrecía del caso no pudo informar a México. “Es importante destacar que nosotros devolvimos al general Cienfuegos sin condiciones porque el fiscal revisó todo el caso y decidió que le correspondía a México investigar. Él fue quien tomó la decisión”, precisó. Terminará un ciclo diplomático de armonía y Landau, como todo un caballero, deja las cosas claras.

Aquí la columna completa