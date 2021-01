Supuestos empleados de BBVA intentan desalojar a mujer de su casa en Cholula

Sin mostrar la orden judicial pertinente, dañando propiedad privada y con uso de fuerza física, cinco sujetos y un supuesto abogado, quien se dijo trabajador de BBVA Bancomer, intentaron desalojar a una mujer de una vivienda en San Andrés Cholula.

Lo anterior el pasado 12 de enero, cerca de las 11.30 horas, cuando estas personas arribaron al domicilio de la señora Alba Precio, en el fraccionamiento Oyametl, calle Tepepa 11D, para notificar el desalojo, siendo que el inmueble en cuestión -le dijeron- es propiedad del banco.

Precio relató a este medio que el supuesto abogado, quien se identificó como Juan Manuel Romero Pacheco, pero que nunca mostró una credencial oficial, se negó a mostrar una orden a su llegada, mientras que sus acompañantes rompieron la cerca de su casa, para luego irrumpir y comenzar a sacar las pertenencias, lo cual documentaron vecinas en videos.

“Nomas me dijo venimos a desalojar, le digo muéstreme la orden, no me la mostró. Solamente le dijo a sus gorilas que cortaran el portón de malla, cortaron la malla y como yo me encerré en la casa rompieron la puerta y se metieron a sacar todas las cosas, no les importó”.

No obstante, documentos que la denunciante hizo llegar a este medio constataron que la vivienda en realidad fue subastada a la inmobiliaria Axxiona tu patrimonio, misma que Precio acusó de supuestos intentos de “fraude”, siendo que ella busca readquirir la vivienda.

Policía no intervino, acusa

En el audiovisual se logra apreciar como cinco civiles vacían la casa de la señora Precio, mientras unos cuatro efectivos estatales observan, sin intervenir en el desalojo, mismos que arribaron en la patrulla con número ergonómico 1030, y placas SM-72-905, dijeron las fuentes denunciantes.

Cuando gran parte de las pertenencias de Precio estaban en plena calle, policías municipales se hicieron presentes ante la denuncia de los vecinos que atestiguaron el suceso, acto seguido, los sujetos cesaron el desalojo y acordaron con la agraviada reintegrar sus cosas al interior de la casa.

La mujer dijo que se descartó una acción legal contra el supuesto abogado del banco, luego de que su representante legal, un integrante del Barzón poblano, hizo un acuerdo económico para evitar la demanda.

Este medio contactó al dirigente de la referida asociación, Gerardo López Ramírez, quien se limitó a confirmar el intento de desalojo, el cual calificó de “ilegal”.