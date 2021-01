Ahora, marca Zimmermann plagia huipil mazateco; exigen sanción

La marca australiana Zimmermann fue acusada por el Instituto Oaxaqueño de las Artesanías de plagio, debido a que en su colección “Resort Swim 2021” usó diseños del huipil ancestral de la comunidad mazateca de la región Cañada, lo cual considerado una falta de respeto.

Y es que la pieza “Pictures, the Riders Panelled Tunic Dress & Wide Brim Boater” tiene diseños correspondientes a dicha comunidad mexicana, principalmente de Huautla de Jiménez y San Bartolomé Ayautla.

Fue el 12 de enero cuando la marca propiedad de las hermanas Nicky y Simone Zimmermann publicó imágenes de su nueva colección, en la que aparece la prenda con un costo de 850 dólares que claramente tiene similitud con los huipiles oaxaqueños.

Now Instore: Resort Swim 21. Pictured, the Riders Panelled Tunic Dress & Wide Brim Boater. Shop the Look > https://t.co/2yZiFNH6sR. #ZimResortSwim21#zimmermannpic.twitter.com/aVpQtBLn53

— ZIMMERMANN (@ZIMMERMANN_) January 12, 2021