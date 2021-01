Contenidos de Aprende en Casa II de bachiller no fueron indispensables

Estudiantes de bachillerato señalaron que no vieron los contenidos de Aprende en Casa II debido a que los maestros no les dijeron que lo hicieran, mientras que a otros les comentaron que solo serían clases virtuales a través de las plataformas que se habilitaron.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) federal presentó en agosto de 2020 el programa para alumnos de dicho nivel, indicaron que, a diferencia de preescolar, primaria y secundaria, los contenidos que se transmitieron por televisión no eran asignaturas específicas, sino temáticas de los conocimientos esenciales que los estudiantes de Educación Media Superior deben adquirir para su acceso al conocimiento.

Esto, de acuerdo con tres estudiantes de este grado educativo entrevistados por este medio, quienes reconocieron que en un principio fue difícil adaptarse a esta modalidad, ya que era algo nuevo y no estaban preparados, principalmente en el uso de las plataformas.

Por ejemplo, Gustavo Flores, que va en tercer semestre del Bachillerato General Oficial José Vasconcelos, dijo que tienen clases como si fuera un día normal de escuela, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, solo que, al no ser presencial, lo que hacían los maestros es que les dejaban actividades o trabajos para hacerlos, los cuales debían entregar en un determinado a tiempo.

Dijo que debido a que no todos cuentan con los recursos, los docentes optaron por no usar las plataformas, aunque sí mantienen comunicación por Whatsapp, ya que igual llevan un control con el pase de lista para saber que están presentes.

Comentó que los maestros siempre están disponibles, dentro del horario de clases, pues cuando se les consulta algo, si es uno, lo hace de manera personal con mensajes de texto, pero si son varios, a través de una videollamadas para que todos puedan preguntar.

“Es diferente, ya que no es lo mismo que presencial, porque cuando hacías actividades y te surgía una duda pues se la preguntabas al momento al maestro y te quedaba más claro, ahora pues lo haces por Whatsapp, a veces es estresante, pero estoy con mi familia, entonces eso es bueno”, asentó.

Al preguntarle sobre si en los días de clases ven los contenidos televisivos que elaboró la Secretaría de Educación Pública (SEP) para este ciclo escolar, contestó que no trabajaron en esa modalidad, pues no les dijeron que los tenían que ver, ya que todo era a través de teléfono.

Al principio fue difícil para todos

Por su parte, un alumno de bachiller del Centro Escolar Alfredo Toxqui Fernandez de Lara (Cedat), en Cholula, que prefirió no dar su nombre, comentó que al principio fue difícil, pues consideró que nadie estaba preparado para ello, tanto de estudiantes como de maestros, aunque en el camino han ido mejorando ambos.

Contó que tiene 10 materias, con el mismo número de docentes, ya que va en quinto semestre, aunque no con todos se conecta en las plataformas de Zoom y Google Meet, pero debe mantener un horario de 7 de la mañana a 2 de la tarde, como si fuera a la escuela, siendo el lunes el día que más clases tiene.

Mencionó que debido a que tiene un hermano, tuvieron que comprar otra computadora, ya que los dos se conectan todos los días, lo que igual luego causa que se alente el internet, pues no solo es tomar las clases, sino igual investigar o buscar la información para sus tareas.

Precisó que hay maestros que son accesibles, pero otros que no, pues dejan tarea con un tiempo determinado para entregarla, pensando que son los únicos, cuando son varios los que ponen trabajos y a veces eso no lo entiendo, lo que lo vuelve estresante.

Agregó que no ve los contenidos televisivos, pues no les dijeron que lo tenía que hacer, mientras que el examen que les hacen se basa en teórico, a través de una encuesta de Google, y les dan un cierto tiempo para contestar, lo cual es una parte de su calificación final.

“Yo siento que faltó la capacidad para todos, fue algo nuevo, igual que nosotros, aunque somos más tecnológicos, pues no conocíamos todas las aplicaciones era tedioso igual para los maestros explicarnos, siento que íbamos aprendiendo los dos con esta modalidad”, asentó.

Clasroom y Google Meet

En tanto, Danna Paola, que estudia en el Cobaep plantel 32, opinó que ha sido un proceso fácil y difícil a la vez, lo primero porque les dicen las actividades que deben hacer a través de las aplicaciones de Clasroom y Google Meet, pero complicado porque prácticamente ellos se explican solos.

Explicó que tampoco se enfocaron en el programa de Aprende en Casa II, pues todo lo que hacen es por medio de estas dos aplicaciones, de las cuales una es para las clases virtuales y otra para los trabajos, además de que los docentes son accesibles, pues siempre responde cada duda que tienen.

Puntualizó que como ella no tiene computadora decidió usar su celular, lo cual se le ha hecho más práctico para conectarse, no solo para los cursos, sino igual para hacer las tareas, ya que igual descargó otras aplicaciones como Word y Excel.

“Para mí sería mejor que haya presenciales porque es más fácil tener una comunicación con los maestros y entender los temas, ahorita tenemos horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde con nueve maestros, pero no todos, al día máximo cuatro, pero a esto le sumamos la presión de entregar las tareas”, abundó.

Sostuvo que esto ha generado que sean más responsables, aunque hay otros, los que de por sí no hacían las cosas en las clases presenciales, que siguen igual, es decir, no se conectan, no participan o no cumplen, aunque eso –dijo- ya es decisión de ellos.

Los contenidos

Este medio analizó algunos contenidos que creó la SEP para este grado educativo, catalogado como “Jóvenes en TV”, en el que se ve la asignatura de Responsabilidad social, cívica y ética, que en la última semana de clases de diciembre fue sobre radios comunitarias, en donde dos personas, hombre y mujer, que están en un parque, explican para qué sirve y cuál es su función, la cual se basa en hacer servicio a la comunidad.

Asimismo, hacen entrevistas virtuales con especialistas sobre dicho tema, quienes dan a conocer cuáles son las características que deben cumplir, así como los beneficios que generan y que para su funcionamiento se consulta a los pobladores, aunque están propensas a la autocensura.

En el curso titulado como Comunicación, se inicia con un video, de aproximadamente un minuto, donde se muestran diversas culturas del mundo, posteriormente, un maestro, da la introducción de lo que trata el programa.

En este caso, el docente hizo énfasis en que la clase es sobre África Occidental, por lo que se apoya en videos e imágenes de países que conforman este territorio, como Ghana, Senegal y Mali e incluso hasta pasan un mapa para ubicar estas demarcaciones.

Otro de ellos es el de “saberes digitales”, que trata de tecnología digital y diseño artesanal, en el cual aparecen dos personas, hombre y mujer, en el que muestran cómo a través de esta modalidad se pueden difundir las tradiciones y artesanías de los pueblos del país, además de que igual al mismo tiempo hay un traductor que habla con señas.

Cabe mencionar que el siguiente ciclo escolar iniciará el 11 de enero.