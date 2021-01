Gobernador de Oaxaca da positivo a Covid; 17 mandatarios contagiados

Alejandro Murat Hinojosa, gobernador de Oaxaca, informó en sus redes sociales que dio positivo a la prueba de Covid-19, por lo que estará aislado; con él, suman 17 mandatarios estatales contagiados con el nuevo coronavirus.

El mandatario oaxaqueño afirmó que se encuentra bien y que seguirá dando seguimiento a sus funciones que como gobernador le corresponden.

Como parte de las acciones de prevención, me realicé la prueba COVID-19; he dado positivo. Estaré aislado y seguiré las recomendaciones de salud. Me encuentro bien, estaré atento y dando seguimiento desde Oaxaca a las funciones que como gobernador me corresponden.

— Alejandro Murat (@alejandromurat) January 7, 2021