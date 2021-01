Preguntas que muchos ciudadanos se hacen

– Debe quedar atrás la Indiferencia y resignación del pueblo ante falsas promesas

Ahora que estamos rumbo al 6 de junio de 2021, el proceso electoral federal más grande y complejo de la historia, el cual el pasado 7 de septiembre del 2020 comenzó formalmente, en los que se espera participen 95 millones de mexicanos; y a pesar de no ser el contenido central de mis columnas, durante el primer semestre de éste incipiente año, ocasionalmente trataré temas políticos porque a fin de cuentas nadie, pero nadie, escapa de la economía, menos aún los políticos o persona alguna que quiera realizar esa tarea, ahora que en torno a la política y ante la falta de convicción, sólo existe la ambición.

Es importante reiterarle, amable lector, que hoy más que nunca es necesario hacer una análisis de quién es cada uno de los candidatos, saber de sus actividades laborales previas a la participación política, su calidad moral su entorno en donde se desenvuelve. Además de investigar lo más que se pueda, y también mediante el sentido común intuir qué busca cada uno de ellos, esto nos podrá decir mucho de la persona, todo para no llevarnos sorpresas desagradables.

Por ello, esta columna –reitero- no es la única vez que tocará el tema político pues desafortunadamente prevalece la falta de memoria entre algunos ciudadanos, y la frecuencia del tema es también con el objeto de tener fresco el panorama de actividades que los políticos están haciendo para vislumbrar si lo que están realizando es lo que dijeron en sus campañas o si dejaron todo en falsas promesas, esto último refiriéndome obviamente a los personajes ahora activos en el sector público.

Por lo anterior, en ésta primera entrega sobre el tema político, les planteo una serie de reflexiones a manera de preguntas, esperando que en éste año 2021 tengan una respuesta favorable, de los involucrados, para los ciudadanos, quienes utilizando su sentido común podrán avistar las respuestas.

Preguntas que muchos se hacen

De las personas menores de 45 años, con grandes fortunas y siempre dedicadas a la política,

– ¿Esa fortuna de verdad será fruto de su trabajo?

En caso de haber recibido una herencia

– ¿Cómo fue lograda esa riqueza? ¿acaso con trabajo y esfuerzo?

En el municipio

Infraestructura y seguridad pública, los dos pendientes de Claudia Rivera

A pasar que la alcaldesa Claudia Rivera ofreció varias obras y se destinará mayor recurso para combatir la inseguridad; a pesar de las limitaciones provocadas por la pandemia, las preguntas son:

– ¿A qué se debe que las pocas obras que realizó el ayuntamiento, se hallan hecho sin un buen proyecto?

– ¿Para quién fue el beneficio económico en las pocas obrar realizadas?

En ambulantaje

– ¿Por qué las agrupaciones de comerciantes informales no respetan a la autoridad municipal?

– ¿Será que el municipio contrajo compromisos previos con los ambulantes y por eso, ellos tienen el derecho de exigir cumplimiento?

Casi todos los ciudadanos saben que los comerciantes ambulantes pagan una cuota para poder vender en la vía pública.

– ¿Ese dinero recolectado entre miles de ambulantes en la ciudad en donde va a parar?

– ¿Ahora sí será cierto que el Ayuntamiento de Puebla rehabilitará vialidades básicas en enero?

En el ámbito estatal

¿Será que éste 2021 la administración de Luis Miguel Barbosa combatirá la inseguridad, fortalecerá la economía y la promoción turística?

Aunque ha cumplido en la contención de la pandemia por Covid-19.

– ¿Podrá la entidad volver a ser atractiva para los inversionistas extranjeros?

– ¿En el presenta año el Gobernador del estado podrá finiquitar sus diferencias con el Ayuntamiento de Puebla para resolver de manera conjunta los problemas del Centro Histórico?

El transporte público en puebla sigue siendo caro sucio y peligroso

– ¿Acaso hay arreglos entre los transportistas y la Secretaria de Movilidad y Transporte?

A sabiendas que ni las cámaras ni los botones de pánico no funcionarían, el Secretario Arechiga Santamaría exigió que los permisionarios invirtieran, aun en la dificil situación económica por la pandemia.

– ¿Al secretario de Movilidad le impedirán algunos intereses económicos realizar su trabajo con eficacia?

En el sector educativo

Pese a clases en línea, gobierno compra uniformes escolares

Aunque la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal anunció que el ciclo escolar 2020-2021 arrancará a distancia con el apoyo de sistemas digitales y televisoras por la contingencia sanitaria del covid-19, el gobierno de Puebla sí compró uniformes y zapatos escolares para entregarlos de manera gratuita.

– ¿No sería mejor un gasto del gobierno para apoyar a padres de familia en el pago de internet? ¿o en la compra de equipos de cómputo?

– ¿Para qué un uniforme si los alumnos no van a la escuela?

Cuotas voluntarias en escuelas públicas de Puebla

En muchas instituciones de nivel básico y medio, durante el mes de agosto del 2020 se instruyó a los padres a depositar dinero para las cuotas escolares. A pesar de que el asunto llegó al congreso del estado, esto no se eliminó.

– ¿Por qué una cuota, disque para mantenimiento de escuelas, si no se ocupan los inmuebles educativos?

– ¿En dónde va a parar ese dinero?

Todo esto con la complacencia de la autoridad.

En el ámbito federal

La seguridad

En su discurso, el presidente afirmó que su administración ha logrado un punto de inflexión en la violencia del país, por lo que hay algunos delitos que muestran una tendencia a la baja; sin embargo, en homicidios dolosos, feminicidios y extorsión, hay un repunte.

– Sin escenas de teatro ¿veremos la captura de los capos en México?

– Sin escenas de telenovela ¿veremos la detención de líderes sindicales, y otros políticos deshonestos?

En el ámbito laboral la desconfianza en particos políticos y sindicatos sigue.

En la Encuesta Nacional, relativa a la confianza en las instituciones, publicada en septiembre de 2015, se advierte que las instituciones con niveles más bajos de confianza son los partidos políticos, y los sindicatos.

– ¿Los Sindicatos abrirán cuentas para transparentar el uso de recursos?

De no ser por la benevolencia de los empresarios, algunos líderes sindicales no tendrían nada, pero nada que regalar, por ejemplo en la época de pandemia ¿o acaso cree usted que un líder sindical saca de su bolsillo dinero para adquirir despensas y otros artículos para los trabajadores? Yo no lo creo.

– ¿Seguirán, los líderes sindicales, haciendo caravana con sombrero ajeno?

La Descentralización

López Obrador afirmó que se descentralizaría el gobierno federal, con lo que las secretarías se trasladarían a los estados del país. Sin embargo, a dos años, este objetivo muestra pocos avances.

Hasta ahora no se ha reportado cuántas secretarías han avanzado formalmente con el traslado de sus oficinas a las entidades.

– ¿Veremos cumplida esa tan cacareada descentralización federal?

El caso Ayotzinapa

Conocer la verdad y el paradero de los 43 jóvenes de Ayotzinapa fue el compromiso 89 de 100 de López Obrador.

En este caso me atrevo a decir que querer esclarecer caso Ayotzinapa es como querer saber quién mato a Colosio,

– ¿Usted cree que se sabrá?

Energías renovables

El compromiso 73 de 100 consistió en impulsar el desarrollo de fuentes alternativas renovables de energía, como eólica, solar, geotérmica y mareomotriz, lo cual no se ha logrado, y el mismo gobierno ha reconocido que se ha tenido que detener los proyectos para impulsar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

A pesar de que el uso de energías renovables, es ya una exigencia mundial ¿habrá impuso a las energías renovables en México?

Uno de los cambios en el SAT al que le falta difusión

La base de datos biométricos

De acuerdo a la reforma al artículo 17-F del Código Fiscal de la Federación, la oficina de recaudación de impuestos quiere ofrecer un servicio de verificación de la identidad usando los datos personales de los contribuyentes que han tramitado su firma electrónica.

– ¿Será una nueva fuente de ingresos a partir de la explotación comercial de los datos personales de los ciudadanos?

Actualmente los bancos trabajan y pagan por verificar en tiempo real con el Instituto Nacional Electoral (INE) las huellas dactilares que tienen de más de 90 millones de mexicanos en su base de datos y con la cual checan si el nuevo cliente o actual, coinciden sus huellas con las que tienen en el INE, evitando robo de identidad, u otro fraude.

– ¿No será una duplicidad de acciones?

– ¿Será que entidades públicas podrían lucrar con los datos que millones de mexicanos entregan?

Las respuestas a estas y otras preguntas eliminarían confusiones si se diera una amplia difusión y explicación sobre el tema.

Me faltan muchos temas con sus respectivas preguntas, sin embargo dejamos sólo ahí esta reflexión a base de preguntas, con el objeto de despertar el interés de la ciudadanía, y también a los compañeros de medios de comunicación, a quienes exijo a hacer periodismo, lo necesitamos hoy más que nunca para evitar, con ésta noble labor, no solo la desinformación sino la terrible confusión, esa es nuestra responsabilidad como periodistas.

Después de la pandemia que a todos limitó en sus actividades complicando la situación económica en general, es necesario que no se haga efectivo el dicho de “como anillo al dedo” haya venido el Covid-19, es hora de cumplir pendientes, pero sin ventajas para unos y perjuicios para otros.

A mi juicio es necesario que los gobiernos de la 4t, deben hacer énfasis y dar muestra de su filosofía, si es que la sienten de verdad, que dice “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”. Y los de otros partidos, no hacer la guerra insultando y renegando de todo sin bases, más bien reconocer lo que está bien en el actual gobierno y difundir con mayor fuerza los señalamientos de lo que no conviene a la ciudadanía.

¿No cree usted?

