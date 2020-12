Tras nuevo confinamiento, especialista propone apoyos fiscales

Tras el nuevo confinamiento en Puebla, las repercusiones económicas serán mayores a las que se vivieron los primeros meses de la pandemia, indicó el abogado Joan Borbolla, quien propuso que el gobierno otorgue apoyos fiscales a las empresas.

A inicio de este año, las empresas tenían solvencia económica y ahora no disponen de capital por lo que durante el primer trimestre del 2021 no habrá crecimiento, consideró el especialista en temas financieros.

“En el primer trimestre de este año las empresas venían funcionando normalmente: compraban, vendían, pagaban deudas, y su problema no fue de solvencia, simplemente que de un día para otro se cierran, pero había liquidez en ese momento. Ahora la situación se agrava porque ya no se dispone de ese capital con el que se hizo frente a los compromisos (pagar su nómina, pago de servicios, de créditos y demás) pero ya han pasado ocho meses y estamos viendo a empresas en serios problemas porque se encuentran en una situación económica muy grave porque ya ocuparon el poco capital que tenían, algunos hasta ya se endeudaron pidiendo préstamos y este cierre de todas las actividades no esenciales los asfixia”, detalló.

De acuerdo con Borbolla, entonces los diferentes sectores pudieron sortear las pérdidas porque venían de una situación “estable”, pero en esta ocasión, los que subsistieron, correrán el riesgo de cerrar definitivamente.

Crecimiento 0 para inicio de 2021

Pese a que no existirá un paquete de alivio fiscal por parte del gobierno, los pronósticos de crecimiento para el país en el año entrante no son nada prometedores (0 por ciento en el primer trimestre). Cabe destacar que la situación no solamente trata del cierre de comercios en Puebla, sino desde la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México se esperan respuestas negativas para el país ya que es el principal mercado minorista del país, Joan Borbolla pronostica el incremento de los precios iniciando por la canasta básica.

“Hay una parte muy alta de los trabajadores cuyas percepciones no son suficientes ni para cubrir la canasta básica. El poder adquisitivo de los trabajadores poblanos cayó de mil 795 a mil 675 pesos mensuales. Se trata del nivel más bajo desde el 2017, de acuerdo con datos del CONEVAL”.

Si bien la pandemia ha traído desgracias económicas, aún existen alternativas para que el 2021 pueda rescatarse, ante lo que Joan propone trabajar de la mano con empresas y el brindarles apoyo por parte del gobierno lograría que puedan salir adelante.

“Estamos obligados a hacer equipo: por un lado, empresarios y sociedad para hacer conciencia de las medidas sanitarias y salir lo antes posible de este complicado escenario. Y por el otro, para hacer planteamientos serios y organizados al gobierno. Debemos convencerlos de que se requieren establecer apoyos fiscales, programas de créditos públicos, acciones de simplificación administrativa, suspensión temporal de comprobaciones y trámites más simples a las empresas”, concluyó.