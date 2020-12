Estas son las dudas más frecuentes sobre la vacunación contra Covid

Con las primeras aplicaciones de la vacuna contra Covid-19 en México y que iniciaron el 24 de diciembre, son varias las dudas que hay, por lo que te presentamos las más frecuentes, así como sus respuestas dadas por expertos en la salud.

¿Vacunarse reduce la posibilidad de enfermarse? La vacuna contra el Covid-19 puede no impedir que se enferme la persona. Esto ocurre debido a que las vacunas no son 100 por ciento efectivas, en este caso de la de Pfizer que es la que está siendo aplicada en este momento en el país, su efectividad es del 95 por ciento, lo que significa que hay un 5 por ciento de probabilidad de enfermar. Sin embargo, la vacuna reduce las posibilidades de enfermar y ayuda a que no existan complicaciones en caso de contagiarse.

¿Cuántas dosis de la vacuna contra Covid-19 se necesitarán? En el caso de la desarrollada por la farmacéutica Pfizer requiere de dos dosis. Por lo que los especialistas enfatizan que es importante que las personas acudan a la aplicación de su segunda dosis, pues de lo contrario, una persona solo genera un poco de protección, pero no inmunidad, por lo que podría enfermar.

En la primera fase, inyectan solo una dosis. Es hasta tres semanas después, que se inyecta la segunda. Y será hasta una semana después de la segunda inyección, que el cuerpo registre protección contra el virus.

Me vacunan y después ¿Qué ocurre? El Centro para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC) explica que las personas pueden enfermar de Coronavirus justo antes de vacunarse o después de vacunarse, pues la vacuna no tuvo el tiempo suficiente para generar la protección. Por lo que si te vacunan y enfermas durante esos días, no significa que la vacuna no sirve.

Por eso, es importante que una vez que se recibe la vacuna las personas mantengan las medidas sanitarias. Según el CDC, existe un periodo de tiempo en el que el cuerpo procesa la vacuna y lo vuelve inmune al virus. Ese periodo de espera dependerá de la vacuna que se aplique.

Ya estuve enfermo del virus ¿Debo vacunarme o soy inmune? El CDC refiere que aunque una persona se enferme, es importante que después se aplique la vacuna, pues puede sufrir una reinfección. Es decir, enfermar a causa del coronavirus, recuperarse y después de un tiempo enfermar nuevamente.

Como el virus es relativamente nuevo, los científicos no han determinado con exactitud cuánto tiempo una persona puede ser inmune después de haber enfermado, (también conocido como periodo de inmunidad natural), pero se estima que no dura mucho tiempo. Esto significa que se puede enfermar una segunda vez o incluso en más ocasiones.

¿En qué brazo me deben aplicar la vacuna? No existe una regla sobre eso, pues los especialistas señalan que la vacuna se puede administrar en el brazo izquierdo o derecho, según cuál sea el dominante esto dependerá de si se es diestro o zurdo.

Laura Palomares, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, dijo que la inmunización normalmente se aplica en el brazo izquierdo, porque queda adolorido, pero puede suministrarse en el otro.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) puntualizó que la vacuna no resolverá por sí sola la pandemia y es necesario mantener las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial y sana distancia.

Fuentes: Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades/Animal Político