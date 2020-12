Pega el Covid-19 a cenas de Nochebuena de familias poblanas

A causa de la actual pandemia de Covid-19 y el golpe económico que la contingencia sanitaria dejó, familias de la ciudad de Puebla señalaron que la tradicional cena de Nochebuena será con menos invitados y austera, mientras que algunos de plano no celebrarán.

En un sondeo realizado por este medio, tres de cinco personas manifestaron que si realizarán una comida familiar por la noche, mientras que todos ellos coincidieron que, en comparación, este año habría menos gente en la mesa.

Una señora comentó que solo cenará junto con sus dos hijas, al señalar que planea realizar una cena austera con “unos ayocotes, una salsa de molcajete; no es el gran banquete, no, para eso se necesita dinero y mira, ahorita no hay”, expresó.

Otras dos amas de casa coincidieron en que para este año reducirán lo invertido en la tradicional comida, a causa de que ya no serán grandes reuniones, además de que el embate económico por la pandemia no permitiría realizar un gasto importante.

En contraparte, dos familias comentaron que no realizarán cena, siendo el caso de una mujer con su hija, quienes relataron que este 2020 no planean celebrar la festividad, dando como único motivo la pandemia, mientras que un varón comentó que en su casa no habrá festejo, ya que el laborará la noche de este 24.

Es de resaltar que Puebla fue el séptimo estado del país que más golpeó 2020, pues se calculó un desplome del Producto Interno Bruto (PIB) de hasta 13 por ciento, respecto al 2019, mientras que estimaciones sugieren que el país comience a repuntar su economía hasta el 2024.