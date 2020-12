Predicciones de 2012 se cumplen en 2020

La revista Haus, Knock Kcnok Magazine, año 1, número 9, correspondiente a diciembre de 2012 cuya editora es Karla Lobato Ortega, publicó un artículo de ciencia ficción que predijo buena parte del gobierno que hizo Enrique Peña Nieto.

Aunque fue escrito en 2012, la predicción sobre la forma de gobernar de Andrés Manuel López Obrador, se parece mucho a lo que sucede en México desde el 2018 y el 2020.

Con el título Fin del Mundo en Los Pinos, su autor, Andrei Vázquez, La Ciudad Ausente, escribió un revelador y futurista artículo relacionado con el fin del mundo anunciado por los mayas para el 20 de diciembre de 2012.

Supone el autor, que ese año, no habría Posadas ni Navidad por el anunciado cataclismo universal. También en esto tuvo razón. Reseña los primeros 20 días de gobierno de los entonces candidatos presidenciales. Guardadas las proporciones, parece retratar al actual gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, quien en esas elecciones compitió por el PRD, PT y MC. Solamente hay que cambiar la pandemia de coronavirus por el fallido anuncio del cataclismo universal.

Lo del Presidente Enrique Peña Nieto (PRI), quien al final ganó esa elección, no tiene desperdicio, sin menospreciar el eventual triunfo sexual de Josefina Vázquez Mota (PAN) e incluso de Gabriel Quadri (PANAL).

La revista, apareció archivada en un antiguo USB, que, como dice el poema de Pablo Neruda –sin saber cómo ni cuándo, ni de donde– en la bolsa de una vieja chamarra.

A continuación el relato de ciencia ficción de la política mexicana. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia…

UNA TIERRA SIN GEL

Después de sortear todos los obstáculos y consignas que lo consideran solo un títere, Enrique Peña Nieto por fin asume su rol de protagonista de la telenovela nacional. Se arregla muy bien todos los días, lee considerablemente bien el teleprompter, mientras sus asesores le resuelven como pueden las negociaciones con la Cámara de Diputados y los problemas del país.

De hecho, el día del juicio final, él ni siquiera se da cuenta, está encerrado en un estudio de televisión, leyendo capsulas para la ciudadanía con las que se le dice que todo está bien a pesar de los terremotos y la inminencia de un meteorito. Ayudado por sus asesores, sobrevive en un búnker en donde pasa seis años rodando su telenovela.

Asi continúa en el gobierno de la ficción e imagina a todos los mexicanos admirándolo y aplaudiéndole en sus televisores. Cuando pregunta por qué no va de gira o porque su telenovela no tiene locaciones en espacios abiertos, le responden que es para proteger su integridad. Una vez que termina su sexenio, sale al exterior y mira todo el desastre post apocalíptico en el que ha caído el planeta. Siente mucha pena por sus gobernados pero cuando se entera de que el suministro de gel se ha terminado en la Tierra, es cuando enloquece y piensa que no vale la pena vivir en un mundo sin gel.

CUCHI CUCHI HASTA EL FIN

Bajo la dura estrategia de “Sin voto no hay cuchi cuchi”, todos los hombres de México votan por Josefina Vázquez Mota (¿la recuerdan?), gana las elecciones y todos tienen grandes meses de sexo desenfrenado. Pero nada tan bueno puede durar para siempre. En sus primeros días de gobierno, Josefina aplica una ley de abstinencia para que todas las mujeres controlen los hogares mexicanos. Por fin, después de milenios, ellas toman el poder.

Aunque el país sigue su marcha, los mexicanos comienzan a verse decaídos y poco a poco se vuelven autómatas. Por ahí del vigésimo día de gobierno de la nueva Presidenta, comienza a haber brotes de más violencia en el país. Algunos de los autómatas se han convertido en zombies en busca de cuchi cuchi. No pueden ir a trabajar ni funcionar como personas normales, los mexicanos sin sexo son los verdaderos muertos vivientes.

Su descontrol no solo produce incendios, disturbios, terror social y quiebra económica, también problemas en el narcotráfico. ¡Las drogas ya no llegan a EU! Por lo tanto, tampoco se venden más armas. Nuestros vecinos del norte entran también en crisis económica y presiona a la Presidenta para devolver el cuchi cuchi a su ciudadanía. De no hacerlo, ventarán una bomba atómica. Así de gruesos.

En medio de terremotos y conflictos internacionales, Josefina pacta con todas sus mujeres ceder a los impulsos sexuales de sus hombres. Lo organizan a la perfección pero se les olvida qué día aventarán la bomba atómica. Cedieron demasiado tarde. Una lección para la humanidad.

EL COMPLÓ CÓSMICO

Por azares del destino AMLO gana las elecciones. Ni él mismo lo cree y siente un ligero impulso por impugnar los comicios, pero sus asesores lo convencen de que ha llegado la hora de gobernar. Entra en razón, pero está confundido. No tiene a quien echarle la culpa de ningún desastre y los primeros días de su Presidencia manda con tranquilidad, todo su equipo le hace caso y la ciudadanía, por extraño que parezca, no pone peros.

De todas maneras, en el fondo de su ser, AMLO siente que algo anda mal. Cuando comienzan las primeras catástrofes del fin del mundo, El Peje por fin se anima, todo es un compló para no dejarlo gobernar a gusto.

Pero, ¿quién orquesta esta operación tan calamitosa? ¿Los dueños del dinero con una máquina capaz de producir terremotos con precisión milimétrica y que solo intentan echarlo del poder? ¿Estados Unidos y su hambre voraz por nuestro petróleo? ¿Todo son montajes de Televisa para alborotarle al país?

No, al parecer todo es un plan cósmico para no dejarlo gobernar, un atentado contra los hombres libres. Se convence de esto y se autoproclama líder moral de la humanidad contra el feroz Universo que quiere destruir nuestro planeta y no tiene llenadera. Solo eso le explica que, justo cuando llega un gobernante dispuesto a gobernar por y para el pueblo bueno, el mundo se acaba.

Los mayas estaban coludidos con el Universo para no dejarlo gobernar ni siquiera veinte días. Cuando un meteorito se acerca la Tierra y todos los pueblos arman bunkers para sobrevivir, él convoca a una asamblea extraordinaria en el zócalo, convencido de que después de una votación podrán hacerle frente y tener por fin, un Universo legítimo.

QUADRI AL PODER

Aceptémoslo, ni siquiera en una ficción como ésta, sucedería. En todo caso, con Elba Esther a su lado, sólo sería el acompañante de uno de los Jinetes del Apocalipsis.

En fin, como escribió Pablo Neruda (Chile, 1904-1973), en Cien Sonetos de Amor:

Te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde,

te amo directamente sin problemas ni orgullo:

así te amo porque no sé amar de otra manera,

sino así de este modo en que no soy ni eres,

tan cerca que tu mano sobre mi pecho es mía,

tan cerca que se cierran tus ojos con mi sueño.

