Batman: El caballero de la noche y Shrek ya son patrimonio de EU

Shrek, Grease, Batman: el caballero de la noche, The Blues Brother y la Naranja Mecánica, además de otras 20 cintas fueron declaradas patrimonio nacional de Estados Unidos y formarán parte de las películas que serán ingresadas en el catálogo de la biblioteca del Congreso de ese país.

Las cintas fueron seleccionadas por su importancia cultural, histórica o estética para el patrimonio cinematográfico, y su inducción elevó el número total de películas seleccionadas para su conservación a 800.

El listado de los filmes es el siguiente a las que se les dio esta distinción fueron: Suspenso (1913),Kid Auto Races at Venice (1914), Bread (1918), La batalla del siglo (1927), Con coche y cámara alrededor del mundo (1929), Cabina en el cielo (1943), Indignación (1950), El hombre de oro Arm (1955), Lilies of the Field (1963), La canción Baadasssss de Sweet Sweetback (1971) y A Clockwork Orange (1971).

Además de Wattstax (1973), Grease (1978), The Blues Brothers (1980), Illusions (1982), Losing Ground (1982), The Joy Luck Club (1993), Serie The Ground (1993-2001), The Devil Never Sleeps (1994), Buena Vista Social Club (1999), Shrek (2001), Mauna Kea: Temple Under Siege (2006), The Dark Knight (2008), The Hurt Locker (2008) y Freedom Riders ( 2010).

Este 2020 se rompió un récord de diversidad para la Biblioteca del Congreso, ya que se incluyeron nueve películas dirigidas por mujeres y siete dirigidas por personas de color.

