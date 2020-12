Gobierno descarta regreso de banqueteros en Puebla

Luego de que el gobierno estatal aseguró que se analizaría si banqueteros reanudarían sus actividades en Puebla, este viernes el mandatario Miguel Barbosa Huerta descartó su regreso, pues “se sigue sin las condiciones”.

En rueda de prensa matutina, explicó que los decretos que se han emitido para restringir algunos giros, así como implementar un horario de apertura y cierre estricto, no sobrepasar la capacidad de aforo del 33 por ciento, deben de cumplirse.

Por lo anterior, Barbosa Huerta aseveró que es imposible que el sector de banquetes en Puebla regrese a sus actividades para brindar comida en eventos masivos, ya que por las condiciones que hay en el estado, donde se han elevado los casos como en cuando la pandemia estaba “en su pico”, no se pueden realizar reuniones con más de diez personas.

Por decretos no pueden regresar

“El tema de los banquetes, así como está expedido en los decretos no se va a mover”, sostuvo el gobernador.

Por lo anterior, exhortó a poblanos a evitar realizar alguna fiesta con motivo de las fiestas decembrinas, desde posadas, brindis, cenas y hasta convivios en trabajos.

“No hay condiciones en este momento. ¿No se dan cuenta que estamos en una cresta gravísima del coronavirus? […] A todas las sociedades, no celebren, no hagan eventos, no es el momento de hacer eventos. La condición en la que estamos en Puebla es del mismo nivel de gravedad en la que estuvimos en junio y julio”, dijo.

Necesario tomar consciencia

Barbosa Huerta pidió tomar consciencia de la situación en la que se encuentra el estado, pues este jueves sumó 247 casos de Covid-19, con lo que continúa la tendencia en la que algunos días se superan los 200, otros los 300 y a veces baja a menos de 100 contagios diarios.

“Nuestras crisis hospitalaria la vamos a ver en enero. No crean que porque es Navidad se paran los contagios, no. Mi recomendación a la sociedad es no festejen, no hagan reuniones colectivas mayores, cuídense y cuiden a sus familias, a sus parientes mayores de edad”, puntualizó.

Sin convivios este año

Cabe mencionar que el 23 de noviembre, banqueteros de Puebla volvieron a solicitar al gobierno estatal que los dejaran reanudar sus actividades, pues llevan detenidos desde marzo, cuando comenzó la emergencia sanitaria. Al respecto, Barbosa Huerta sostuvo que era necesario su reactivación, por lo que el tema sería analizado.

Por otra parte, hizo hincapié en que la instrucción que se ha dado a dependencias de gobierno es la misma, no hacer convivios con motivo del cierre de año.

“La instrucción que hemos dado a las dependencias de gobierno, a todas, no llevar a cabo convivios. No hacer ningún convivio. No estamos en condiciones de ello y tenemos que predicar con el ejemplo. Esa es la instrucción, no es un exhorto, esa es la instrucción a todas la áreas y dependencias de gobierno”, señaló el gobernador.