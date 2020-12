En comisiones, aprueban ley para regularizar predios en Puebla

Las Comisiones Unidas de Asuntos Municipales y Desarrollo Urbano del Congreso de Puebla aprobaron la expedición de la Ley para la Regularización de Predios Rústicos, Urbanos y Suburbanos en el Régimen de Propiedad Privada, para que ciudadanos acrediten ser propietarios de predios.

Dicha ley, propuesta por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, tiene una estructura de nueve capítulos, 54 artículos y cuatro artículos transitorios, con el objetivo de brindar certeza jurídica a través de ordenamientos para que poblanos cuenten con la documentación que los acredite como propietarios de predios rústicos, urbanos y suburbanos, lotes y viviendas en colonias populares, de interés social y de escasos recursos.

El diputado Emilio Maurer Espinosa explicó que muchos cuentan con la posesión, pero no con escrituras, por lo que son excluidos de programas y servicios por parte de las autoridades, siendo los más afectados, los ciudadanos en situación vulnerable, que no tienen recursos para enfrentar un proceso de escrituración con un valor superior a los 40 mil pesos.

Esta ley permitirá a los poblanos iniciar un procedimiento de regularización, mediante la solicitud del interesado en el que exprese que ha poseído el predio rústico a título de dueño, de forma única, pacífica y de buena fe, por un mínimo de 10 años.

El predio no deberá estar inscrito en el Registro Público de la Propiedad, no estar sujeto a los regímenes ejidales o comunales, no estar ubicado en zona de riesgo o áreas de protección ecológica, además de que no se encuentre inmerso en un trámite de orden jurisdiccional.

Sin embargo, si en el procedimiento se detecta que hubo algún ilícito para obtener el predio, se dará vista a la Fiscalía General del Estado (FGE), advierte la ley.

El proyecto se aplicará en los 217 municipios de Puebla, explicó en calidad de invitado, el director de la Tenencia de la Tierra, Lorenzo Martínez.

El dictamen fue turnado al Pleno de la LX Legislatura para su aprobación final.