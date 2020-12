Ana Tere, Sabino, Doger, Chelís

Llegan noticias del Partido Acción Nacional:

1.- Ana Teresa Aranda Orozco, ya no será candidata a diputada federal por el distrito 9, ahora lo será por el 6.

2.- Antonio Gali Fayad, ya no será candidato por el distrito 6, ahora lo será por el 12 y también plurinominal por la Cuarta… Circunscripción.

3.- Mónica Rodríguez Della Vecchia, se mantiene firme en el distrito 11.

4.- Para el distrito 9, vamos a ver qué opina Eduardo Alcántara Montiel, el presidente alterno del PAN Puebla.

También hay noticias de Morena:

1.1.- En la evaluación interna del Movimiento de Regeneración Nacional, el nombre de Alejandro Carvajal Hidalgo se consolida como la tercera vía para la candidatura a la alcaldía poblana.

2.1.- José Luis Sánchez Solá, “El Chelís”, finalmente quedó muy atrás como aspirante a la presidencia municipal, pero no se le descarta para el distrito local que actualmente tiene Emilio Maurer Espinosa.

3.1.- Julieta Vences Valencia, será candidata para la reelección en el distrito electoral federal 8 de Ciudad Serdán.

- Anuncio -

4.1.- Tienen todo listo para recibir con los brazos abiertos a Sabino Flores, si es que el PAN no lo postula en el distrito local número 10.

Del PRI no tengo noticias. No he hablado con el presidente Doger.

Punto.

He dicho y he escrito.

Vianey y Roberto, Dios en el Poder

Quién debe andar muy enojado con Roberto Solís, es Mario “El Precioso” Marín.

Y es que el asesor de la diputada Rafaela Vianey García Romero, es el nuevo “Héroe de la película, pa-pá” pero por MORENA y allá en la zona Huejotzingo.

Según versiones de la localidad, la ruta política del grupo político de Vianey (que son ella y Roberto) está trazada así:

Vianey diputada federal por San Martín Texmelucan y pueblos anexos.

Roberto diputado local, distrito 8 de Huejotzingo.

Y luego van por la alcaldía, y luego por la senaduría y luego por la gubernatura y así sucesivamente hasta el infinito.

O sea que este grupo (de dos) ya se siente: Dios en el Poder, diría Marín.

A ver si no termina como él.

Punto.

He dicho y he escrito.

Ni Obama

El Senado de la República va a caer en lo que tanto criticó: Una violación flagrante al Código Electoral al intentar designar este jueves 10 a un hombre, como Magistrado en el Tribunal Electoral del Estado. La ley dice que debe ser paridad de género y prevalecer la mayoría de mujeres. Semejante violación legal, no la haría ni Obama.

El Verdugo

No es por molestar peeeeero… La neta qué nos importa a todooooossss, o sea a todooooos, si Juan Velázquez defiende como abogado a fulano, zutana, mengano o Esparza. El Verdugo dice: Hasta lo que no como, me hace daño.

De Buena Fuente no es la mejor columna política, pero tiene a los mejores lectores.

cmaciaspalma@yahoo.com.mx

cmaciaspalma0105@gmail.com

@cmaciaspalma

FB: Carlos Macías Palma

Lunes: 21 horas #Elecciones2021 (paralelo19.mx)

Miércoles: 17 horas en Carlos Macías-Radio (radioenredes.com)

Viernes: 10:30 horas en Entre amigos (RevistaUnicaporCincoMujeres)

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.