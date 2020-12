China, México y el coronavirus

“La pandemia no nos ha rebasado”, dijo el presidente de México durante su festejo por los dos años de Morena en la presidencia de la República, el 1º de diciembre. ¡Qué raro! Quizá López habla de un país diferente al de todos nosotros. Discurso contra realidad. El 4 de diciembre, el Coronavirus había matado ya a 1 millón 500 mil seres humanos y se habían registrado un total de 65 millones de contagiados. Los países más golpeados: Estados Unidos con 282 mil muertos, Brasil con 175 mil, la India con 139 mil y México con 109 mil. Pero “no nos ha rebasado”, según AMLO. De acuerdo con estas cifras, nuestro país concentra al 7.2 por ciento del total de muertos en el mundo por Covid. El sufrimiento de decenas de miles de familias le cierra la boca a López.

Para el Ranking de Resiliencia de Covid de Bloomberg, México es el “peor lugar para vivir en la era de la pandemia de Covid-19”. Evaluaron a 53 países. El mejor es Nueva Zelanda, con una puntuación de 85.4. El peor es México, con una puntuación de 37.6. “Entre los indicadores están el número de muertos, la tasa de mortalidad, el número de pruebas, los acuerdos para comprar vacunas, la capacidad sanitaria y el impacto de las restricciones para frenar contagios”, dice la nota de Reforma. El mismo día en que se anunció este ranking, el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington dijo que para marzo de 2021 en México habrán muerto 144 mil personas por Coronavirus. Las medidas del gobierno de Morena son pésimas, porque si la realidad le vuelve a dar la razón a la Universidad de Washington entonces quiere decir que el promedio diario de muertes en los cuatro meses siguientes sería de 300. La misma universidad sostiene que en el mundo habrá un total de 2 millones 800 mil o 3 millones 200 mil muertes por Covid para abril de 2021. The New York Times afirmó el 10 de noviembre: “En el mundo, el virus del Covid-19 se difunde más rápido que en cualquier otro momento. En Estados Unidos y en Europa se establecen récords de nuevos casos confirmados, al tiempo que en América Latina, Noráfrica, India y otras regiones enfrentan serios resurgimientos… gran parte del mundo tendrá que seguir respondiendo a los nuevos contagios -y a millares de muertes diarias- en los meses por venir”.

¿Por qué a México le va tan mal? En nuestro país, el 18 de marzo de 2020 murió la primera víctima de Coronavirus. El 24 de marzo inició el periodo de cuarentena ordenado por el Gobierno federal. Las calles, los parques, las fábricas y las oficinas se vaciaron, durante algunas semanas, casi de manera completa. Aunque los contagios y las muertes no cedían, el gobierno de AMLO decidió terminar con la cuarentena dos meses después e iniciar, el 1º de junio, la época de la “nueva normalidad”. Por eso, el 28 de mayo, López Obrador afirmaba que “vamos bien, ya se domó la pandemia, ya se alejó el riesgo de una saturación en hospitales que hubiese significado más pérdidas de vidas humanas y mucho dramatismo, eso ya se superó”. Para entonces, en el país había 9 mil 415 muertes por Coronavirus. El 1º de junio México inició la nueva normalidad, por órdenes de AMLO. Han pasado seis meses y seguimos viviendo con el miedo de infectarnos los pulmones y morir por falta de oxígeno. Nada ha cambiado y ese “ya se superó” del discurso de López Obrador quedó hace 100 mil muertos. AMLO miente y lo hace a pesar de que eso provoca decenas de miles de muertes.

La rotunda ignorancia de AMLO busca compañía de la barbarie y el atraso. Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, al inicio de la pandemia sostenía que era una enfermedad que solo le daba a los ricos y que se curaba con un caldo de pollo o un mole de guajolote. Bajo esta bazofia en su cabeza, Barbosa no preparó un plan antipandemia, no equipó a los hospitales con equipo que salvara la vida de más poblanos, no ayudó económicamente a la población en los tiempos de enclaustramiento, no desarrolló un plan económico para la recuperación… bueno, ¡el señor no hizo nada! Salvo irse a resguardar a su casa. En Puebla hay, actualmente, 42 mil 267 casos positivos de Coronavirus y un total de 5 mil 393 muertes. En Puebla hay desempleo, hambre y una crisis social que nadie sabe cómo va a terminar. ¿Y Barbosa? Ese señor, como AMLO, ‘gobierna’ desde sus “conferencias mañaneras” y comprando comentarios positivos en la prensa. Si Puebla fuera un país, seríamos el número 37 en muertes por Coronavirus. Así de mal estamos bajo el gobierno de Morena y Barbosa. Pero eso no es todo: el desastre completo del gobierno de Barbosa, un adicto a AMLO, se refleja en que Puebla le gana a China en muertos por Covid. Puebla: 5 mil 393. China: 4 mil 634.

China, focus original de la pandemia, la ha controlado según nos dice la Organización Mundial de la Salud. El total de contagios en China no superó los 100 mil y, para asombro del mundo, el número de muertes es inferior a los 5 mil. Los meses más críticos para la república china fueron diciembre de 2019, enero y febrero de 2020. Desde marzo de 2020 hasta noviembre de este año, el número de infectados no ha pasado los 20 mil. El gobierno que lidera Xi Jinping hizo exactamente lo que se debía hacer en tiempos de crisis: de inmediato alertó al mundo del nuevo virus, cerró sus fronteras, construyó en 10 días dos gigantescos hospitales para aislar y tratar médicamente a todos los infectados, realizó una cuarentena de varios meses muy estricta, creó redes sociales para ayudar a la detección de los enfermos y para monitorear sus movimientos tras su recuperación, ayudó a la población con comida para aguantar el encierro forzoso y desplegó un gran plan gubernamental para evitar el despliegue irreversible del virus en un país con tanta población. Un artículo de Jorge Eduardo Navarrete, del 12 de noviembre, afirma: “En China, el año del Covid-19 ha traído consigo un notable fortalecimiento del liderazgo del presidente Xi Jinping, expresado de manera prominente en dirigir el manejo de la pandemia. En los títulos formales y en el ejercicio del poder político real, Xi se ha consolidado como un líder cuyo grado de predominio supera claramente al de sus predecesores y sólo es comparable al conseguido por Mao Zedong, fundador de la República Popular China”.

Qué diferencia con AMLO y Barbosa. El primero se pelea con los encuestadores y llora en sus mañaneras para que los periodistas le crean que todo México lo quiere aún. El segundo, vaya… al segundo lo quiere correr el primero dada su total ineptitud para todo. AMLO y Barbosa son la voz de la ignorancia. Xi Jinping es Doctor en marxismo. ¿Vemos la diferencia?

Una nota sobre la economía china leída en la prensa nos dice: “Los mayores organismos financieros internacionales coinciden en la noción de que China será, al cerrar 2020, la única gran economía que registre crecimiento real, de 1.9 por ciento”. El Financial Times sostuvo: “la economía de China lograba una vigorosa recuperación. En medio de la pandemia, China ha surgido como el (principal) motor de crecimiento de la economía global”. En México durante la pandemia se perdieron 34 millones de empleos y según la Unctad la “economía mexicana caerá 10 por ciento durante 2020. (Se trata de) la caída más profunda entre los países de América Latina”. Una nota del diario Reforma del 4 de diciembre no dice: “La pandemia del Coronavirus pueden empujar a 207 millones de personas a la pobreza extrema para 2030, elevando el total en el mundo por encima de los mil millones”. Hasta hace unos meses, en México había 25 millones de personas que padecían hambre crónica. ¿Cuántos mexicanos más se sumarán a esta horrible estadística?

AMLO cumplió dos años de gobierno hace unos días. Todos los mexicanos nos damos cuenta que la vida de los mexicanos no le interesa en absoluto y que su único objetivo es crear la dictadura de Morena que, si lo permitimos, nos hará mucho más daño. Ahora sufrimos la crisis sanitaria, política y económica que nos puede llevar a una crisis social profunda de incalculable daño para el pueblo. La respuesta del mismo pueblo debe ser profunda si se une y hace conciencia sobre a dónde debe dirigir sus pasos.

