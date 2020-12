AMLO ordena cancelar contratos de su prima con Pemex; ¿qué sucedió?

Tras revelarse que Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima del presidente Andrés Manuel López Obrador, sigue teniendo contratos con Pemex, el mandatario ordenó a la petrolera cancelarlos e investigar cómo se dieron tales adjudicaciones desde 2019.

El viernes, el titular del ejecutivo dijo no conocer “con exactitud” el tema, aunque se pronunció a favor de que “se haga la investigación”, pues sostuvo que en su gobierno se acabó con el “influyentismo” y él no recomienda “a nadie”.

Lo anterior, un día después de que el sitio Latinus publicó contratos vigentes, adjudicados en 2019, entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Litoral Laboratorios Industriales, empresa de la que es accionista Obrador Olán.

“Entonces, si un familiar hace algo indebido, pues se le debe de juzgar, aunque se trate de un hijo, ya ven cuánto queremos los padres a los hijos. No se protege a nadie, esa es la diferencia, una de tantas, no somos iguales que nuestros adversarios”.

Empresa de prima de AMLO, contratista desde 2013

Por su parte, Pemex dio a conocer que la empresa Litoral Laboratorios Industriales, de la que es accionista Obrador Olán, ha sido contratista de Pemex, según el registro de proveedores, desde el año 2013 y fue constituida en Ciudad del Carmen, Campeche, el 14 de marzo de 2006.

Durante 2019, primer año del gobierno de López Obrador, participó en cuatro concursos públicos internacionales:

1) 56230, fecha de convocatoria: abril 25 del 2019.– Litoral Laboratorios Industriales participó en conjunto con Marinsa de Mexico y Maren Marine Energy, compitieron contra otras 22 (veintidós) empresas, en el fallo emitido en octubre 9 del 2019, resultaron adjudicados con el contrato 648819810.

2) 74364, fecha de convocatoria: octubre 22 del 2019.- Litoral Laboratorios Industriales participó en la licitación junto con Services Inter Lab de México SA de CV. El servidor público responsable de verificar el contenido de las propuestas se percató que en la “Manifestación de Vínculos de los Particulares” estaba plasmado el nombre de la C. Felipa Guadalupe Obrador Olan. Lo anterior fue reportado por el Director General de Pemex al Presidente de México, la respuesta fue categórica en el sentido de que bajo ninguna circunstancia se permitiera la asignación de contratos a familiar alguno. En atención a la instrucción presidencial, se advirtió verbalmente a la C. Felipa Guadalupe Obrador Olán que no se le adjudicaría el contrato y fue conminada a no continuar interviniendo en las licitaciones de Pemex. De esta licitación, en el fallo emitido en diciembre 27 del 2019, se derivaron dos contratos, siendo adjudicados el 648229834 al consorcio formado por Movilab con Química Apollo, y el 648229835 a Grupo Arco del Sureste en propuesta conjunta con Reparaciones Diesel, dejando fuera a la empresa Litoral Laboratorios Industriales.

3) 74658, fecha de convocatoria: noviembre 12 del 2019.- En el fallo emitido en enero 17 del 2020, la propuesta presentada por Litoral Laboratorios Industriales fue desechada, y resultaron adjudicadas las empresas Results in Performance, Intertek Testing Services de Mexico, JSP Proyección Tecnológica de México y Reparaciones Industriales de Tabasco con el contrato 648230801.

4) 74607, fecha de convocatoria: Noviembre 21 del 2019.- Se presentaron a la licitación 9 (nueve) empresas, y en el dictamen emitido en abril 6 del 2020, resultaron adjudicados tres contratos (648220804, 648220805,648220806) en participación conjunta a varias empresas: Movilab, Química Apollo, Mensuranda, Laboratorios ABC Química, Investigación y Análisis, Gamatek, así como a Litoral Laboratorios Industriales.

Pemex advirtió a prima de AMLO

Pemex sostuvo respecto a la licitación 74364 se le notificó a la ingeniera, en diciembre del 2019, “que no se le adjudicaría ningún contrato, pero la mujer “no señaló que para esas fechas, Litoral Laboratorios Industriales también se encontraba participando en las licitaciones 74658 y 74607”.

Reconoció también que hubo una omisión en los otros tres procedimientos de licitación, pues no se reportó como “dato sensible”, al superior jerárquico de los servidores públicos, la aparición del nombre del nombre de la señora Obrador Olán.

“Se realizará una investigación exhaustiva de cómo se llevaron a cabo los concursos en los que participó la C. Felipa Guadalupe Obrador Olán, con el propósito de deslindar responsabilidades y dictaminar las consecuencias que deriven de la inobservancia a las instrucciones del Presidente de México y a los procesos normativos de la empresa”, aseguró la empresa.

En tanto, dio a conocer que, desde el pasado viernes, “se giró instrucciones para que se proceda a la rescisión de cualquier contrato en los que la empresa Litoral Laboratorios Industriales participe directamente o en conjunto con otras empresas”.