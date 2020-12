Calles de Puebla son obstáculos; pedimos participar en diseño: invidentes

Personas invidentes reclamaron que las calles de la ciudad de Puebla son un obstáculo para su movilidad, pues encuentran avenidas en mal estado o inaccesibles para ellos, por lo que pidieron ser considerados por las autoridades en el diseño de las vialidades.

Así lo afirmó Alejandro Ramírez Campos, dirigente de la Asociación Cultural y Recreativa de Invidentes de Puebla (Acrip), quien contó en entrevista a este medio las dificultades que representa salir a ganarse la vida en la metrópolis, al ser discapacitado visual.

“Nosotros nos enfrentamos a muchos obstáculos físicos, arquitectónicos, estructurales; como son los árboles mal podados, nos arañamos mucho la cara con ellos, los registros de agua, de teléfono abiertos. Obstáculos físicos, que son la gente, motos arriba de la banqueta, bicicletas diablitos, escaleras cuando están pintando, nosotros nos llegamos a golpear fuertemente en la cara, en la nariz los anteojos”, contó.

El ciudadano comentó que él y sus similares “no tenemos accesibilidad, no tenemos inclusión, realmente se dice mucho, pero es una mentira”, pues resaltó que calles como la 8, 10, 12 y 14 Poniente, las cuales transitan frecuente “están dañadas y representan para un riesgo”, además de que deben transitar pese a la indiferencia de la gente, quien casi nunca los auxilia.

“Cuando le pides que te puedan apoyar, y quieren ver unos ojos lastimados, cicatrizados y no te ayudan. Parece que el hecho de ver unos ojos lastimados y en mal estado es por morbo, la gente dice ´ya viste como tiene los ojos´ pero no se acerca a decirte ´¿necesitas ayuda?´”, expuso Ramírez Campos.

Pide solidaridad

Ramírez Campos llamó a la ciudadanía a solidarizarse con las personas invidentes, pues señala que, al igual que el resto de la población, han resentido la contingencia sanitaria por el Covid-19, por lo que exhortó a prestar ayuda a su sector.

“Realmente con esta pandemia todo se ha visto muy afectado, en el aspecto del empleo, yo soy músico y he tenido solamente una tocada, de 300 pesos, desde que inició la pandemia. Mis compañeros que cantan en el Centro Histórico seguido los quitan porque va a haber operativos, los que trabajan con bocinitas no pueden, los que dan masaje, los que venden bisutería no tienen donde comercializar, salen y no hay quien les compre”, comentó.

La mañana de este jueves, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una decena de personas invidentes recorrió la 11 Sur en caravana, a fin de visibilizar las dificultades que viven día a día al recorrer el Centro Histórico, además de demandar a la autoridad municipal que se les tome en cuenta en el desarrollo de las calles.