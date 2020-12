Destrozaremos la historia… y cumplen

El gobierno municipal de Puebla, que es de Morena se propuso invertir varios millones de pesos para obras de remozamiento en el centro histórico, lo que genera poca o mediana derrama económica.

En respuesta, el gobierno del Estado de Luis Miguel Barbosa, que es de Morena no ha dado “los permisos” para ejecutarlas, impidiendo una poca o mediana derrama económica.

Sospechosamente, un grupo de “feministas” invadió las instalaciones del Congreso del Estado, con mayoría de diputados de Morena liderados por Gabriel Biestro Medinilla que es de Morena.

Solidariamente la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, que es de Morena, se apostó en el Legislativo para apoyar a las “feministas” que piden la despenalización del aborto.

Entre bloqueo de obras, puntapiés, golpes bajos, amenazas, acusaciones, mentadas, rencores, corajes, escupitajos, piquete de ojos, pellizcos en las… y otras acciones, Puebla se encamina al despeñadero.

Juntos Destrozaremos la Historia, es su bandera… y no han fallado.

Punto.

He dicho y he escrito.

Ciudad Serdán y su relleno

- Anuncio -

Hace dos semanas que el presidente municipal de Ciudad Serdán entregó un camión para la recolección de basura, recordé algunos pasaje de la historia del relleno sanitario.

Hace ya algunos años, había por ahí un concesionario de por los rumbos de Teziutlán, que se encargaba de administrarlo.

Sin embargo, de acuerdo con versiones ciudadanas, durante la gestión del alcalde priista Juan Navarro, se aprovechó para cambiar al concesionario por alguien más a fin al proyecto, como Alejandro Arias… Ustedes ya saben.

Quedó al frente un señor que responde al nombre de Francisco Parra, según dicen por esos rumbos.

El relleno está asentado en lo que dicen, es un terreno propiedad del ex presidente municipal Alejandro Arias, ahora cercano colaborador de David Méndez Márquez, Secretario de Gobernación.

Lo cierto es que la empresa que maneja el relleno, nada tiene que ver con las componendas de todos los personajes del pasado, mencionados aquí.

De hecho, los actuales concesionarios, entiendo que dan un servicio intermunicipal, que nada tienen que ver con las locales mafias del poder.

Punto.

He dicho y he escrito.

Ni Obama

Si a las “feministas” se les otorga la razón de inmediato, al rato van a pedir que destruyan la Catedral o que López Obrador renuncie de inmediato y eso no va a pasar. Puebla es una ciudad católica en la que la despenalización del aborto no cabe, simplemente no. Si Mi Góber lo aprueba, no se lo perdonan ni su mamá, ni Obama.

El Verdugo

López Obrador cumplió dos años al frente del gobierno de la República. Quisiera dedicarle una canción muy mexicana. El Verdugo dice: Diciembre me gustó pa´que te vayas.

De Buena Fuente no es la mejor columna política, pero tiene a los mejores lectores.

cmaciaspalma@yahoo.com.mx

cmaciaspalma0105@gmail.com

@cmaciaspalma

FB: Carlos Macías Palma

Miércoles: 17 horas en Carlos Macías-Radio (radioenredes.com)

Viernes: 10:30 horas en Entre amigos (RevistaUnicaporCincoMujeres)

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.