Reformas aún no materializadas y demandan a principal empresario del outsourcing

AMLO y la minoría rapaz // Zancadillas por doquier

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que insistentemente utilizada durante su campaña electoral, pero excluida en el ejercicio de su mandato presidencial, Andrés Manuel López Obrador decidió revivir una de sus frases (en realidad un concepto puntual sobre la realidad del país) más contundentes y acertadas, la cual resume una de las tragedias nacionales: la existencia de una minoría rapaz (es decir, el grupúsculo de hombres de negocios que a lo largo del régimen neoliberal de todas ganaron todas) que ahora se retuerce por los cambios que intenta consolidar el gobierno de la 4T, boicotea cualquier medida que apunte a ello y mete zancadillas por doquier.

Por obra y gracia del régimen neoliberal, esa minoría rapaz arrasó con el país y se embolsó la riqueza nacional, de tal suerte que su poder económico rápidamente se convirtió en poder político, e impunemente decidía y disponía a su gusto y conveniencia, con la genuflexión de los gerentes de Los Pinos. Éstos crearon al monstruo, en el supuesto de que de ellos dependería, pero cual vil Frankenstein se les salió de control.

Ante la desaparición de la citada frase, días antes de iniciar formalmente el mandato de López Obrador, en este espacio apuntamos: “¿qué fue de la minoría rapaz? Bueno, dicen los que de estos asuntos conocen, que estamos ante un caso de metamorfosis, de una mudanza que hace alguien o algo de un estado a otro, como de la avaricia a la liberalidad o de la pobreza a la riqueza (definición por cortesía del diccionario de la lengua española) o, si se prefiere algo más simple, la transformación de un gusano en una institución de la sociedad civil.

Aquí la columna completa

Van dos, quedan cuatro

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Baja California hizo aflorar ante él una parte del grave desorden político y social que ha causado Jaime Bonilla, impulsado a gobernar aquella entidad justamente por quien vive en Palacio Nacional. Bonilla ha desatendido múltiples problemas, ha mantenido una actitud burlona, rijosa y persecutoria, y la acumulación de pendientes, agravios y abusos estalló en esta complicada gira presidencial.

El final de esa visita sucedió en Tijuana, en una colonia popular llamada Xicoténcatl Leyva Mortera, virtualmente el último de los gobernadores priistas que hubo antes de las tres décadas de dominio panista. En realidad, el priista que entregó el poder al panista Ernesto Ruffo Appel fue Óscar Baylón, quien estuvo como gobernador sustituto durante casi diez meses, luego que Leyva Mortera pidió licencia al cargo, estigmatizado por Carlos Salinas de Gortari a causa de que en aquella entidad fronteriza el ganador oficial de las elecciones presidenciales en 1988 había sido, por poco margen, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

En Tijuana, López Obrador se refirió a lo que ha vivido a lo largo de dos años de gobierno, que se cumplen formalmente en el primer minuto de este martes: «no ha sido fácil, porque enfrentamos la pandemia, la crisis económica y enfrentamos a los conservadores que querían mantener el mismo régimen de corrupción y de privilegios» (https://bit.ly/3mg5ghX ).

Aquí la columna completa

Hacienda y el IMSS denuncian a rey del outsourcing

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que con dos denuncias penales ante la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Hacienda y el IMSS van en contra del principal empresario del outsourcing en México, Raúl Beyruti Sánchez, presidente de Gin Group.

- Anuncio -

Después de varios meses de investigaciones conjuntas entre las dos dependencias, se presentaron dos querellas judiciales en contra de una de sus muchas empresas y del empresario por delitos de defraudación fiscal equiparada y omisiones en el pago de cuotas obrero-patronales de sus trabajadores, a los que con engaños, según acusan las autoridades, les omitió el pago de seguro de retiro y de cesantía en edad avanzada y vejez.

En pleno debate sobre la regulación del outsourcing y cuando la nueva iniciativa del presidente López Obrador se discute en estos momentos, tanto en Palacio Nacional entre el Mandatario y los empresarios, como en la Cámara de Diputados donde se aprestan a aprobarla esta semana, las acusaciones judiciales contra el llamado “rey del outsourcing” cobran especial relevancia.

Se trata de un empresario y un grupo que acumuló una gran cantidad de empresas y una fortuna a partir del uso de la figura de la subcontratación.

En la primera denuncia, presentada por el IMSS el 18 de agosto, se le acusa como el administrador único de la empresa Distribuciones y Representantes del Sur, y se señala en el texto de la denuncia que “en su calidad de patrón, con el uso de engaños, omitió el pago parcial de cuotas obrero-patronales, ocasionando un perjuicio por la cantidad de 40 millones 870 mil 550 pesos, por el periodo comprendido entre 1 de enero al 30 de junio de 2017”.

Aquí la columna completa

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Lavado de imagen. Mediante plataformas digitales, David Monreal Ávila presentó el documental La infamia, un recuento de la guerra sucia que enfrentó la familia Monreal. Teniendo como escenario las tierras donde crecieron los hermanos Monreal Ávila, la obra recuerda desde su origen humilde, pero sobre todo el respeto al trabajo y el amor al campo inculcados por su padre, don Felipe. Basado en el reciente libro de Ricardo Monreal, el documental presenta los testimonios de quienes resultaron afectados por la incautación de la planta deshidratadora de chiles, en 2009, por una falsa acusación de nexos con el narcotráfico. Ello ocurrió durante el proceso electoral de 2010, en el que David se postularía como candidato a gobernador. Una afrenta mediática orquestada desde el poder para vulnerar la imagen de quien desde entonces, como ahora, ya contaba con el respaldo social. Sin manchas del pasado, David Monreal va por todo.

2. Avances tangibles. Apoyado por la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados, el presidente Andrés Manuel López Obrador logró la aprobación de las reformas en salud, educación, bienestar y seguridad, que a dos años de gobierno no se han materializado del todo, debido en gran medida a la falta de personal, inversión y a la pandemia del covid-19, coincidieron diputados de Morena y de oposición. No obstante, al elevar a rango constitucional los programas sociales insignia de la 4T, se atendió a una deuda histórica que el Estado mexicano tenía con la población mexicana, aseguró la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Aleida Alavez Ruiz. La diputada sostuvo que las pasadas administraciones se basaron en un Estado que delegó el apoyo a empresas particulares, para no hacerse cargo. Eso se acabó, y en un tercio de la administración. No se detengan.

3. En cauce. Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes informó que el pasado viernes se recuperó la última caseta bloqueada en Sinaloa y que, con los recursos que se volverán de percibir, sería posible destinar inversión a la Carretera Transpeninsular, en el tramo 1 de Ensenada a Guerrero; o bien, para la construcción de la Segunda Etapa del Libramiento de Ensenada. Gracias a la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador se han liberado las plazas de cobro tomadas por diversos grupos. El funcionario aseguró que tales recursos también se podrían considerar para atender la emergencia por lluvias en Chiapas y Tabasco. La toma de casetas es el mal a erradicar. Que no sea sólo propaganda. Que no se fugue ese dinero.

Aquí la columna completa