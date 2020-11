AMLO pide a Maseca y Minsa apoyar para que tortilla no suba en enero

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió el apoyo de las dos mayores productoras de harina de maíz en México, Maseca y Minsa, apoyar para que no aumente los precios de la tortilla en enero de 2021, como cada año, sino que esperen unos meses.

Lo anterior, durante su conferencia de prensa matutina de este lunes, donde planteó a dichas empresas la caída económica por la pandemia, así como los esfuerzos de su gobierno para que no aumenten los combustibles, como el diésel y la gasolina.

“Todos estamos ayudando. Se han portado muy bien los empresarios de México. Muchos, a pesar de la crisis, no despidieron a sus trabajadores, eso lo tenemos que reconocer, entonces pedirle a los que producen la harina de maíz que nos esperen”, expuso.

Remarcó que no se trata de una orden a las empresas, ni de un decreto, sino de “una solicitud amigable para que esperemos unos meses, porque necesitamos también acabar con esa mala costumbre de que terminaba un año, iniciaba el otro con aumentos de precio”.

Indicó que la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, ya está tratando el tema con los empresarios, “desde luego con libertad, porque no se trata de querer resolver las cosas por decreto (…) pero hacer el análisis cuidadoso y que nos esperen para ayudar a la gente”.

Sin maíz no hay país, la tortilla es todo, entonces que nos ayuden, concluyó el mandatario.

Tortilla ha subido 1.3% en 2020: Profeco

Por su parte, Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), comentó que, a lo largo de 2020, la tortilla en tortillerías ha tenido un aumento de 1.3 por ciento acumulado, mientras que en autoservicios, ha subido 0.9 por ciento.

Explicó que, para la Profeco, hay tres segmentos de tortilla: la artesanal, que hay en todo México con distintas características y distintos maíces; y la de maíz blanco, tanto el que se expende en autoservicio como el que se expende en tortillerías.

Agregó que, si bien las dos grandes empresas de harina de maíz nixtamalizado, anunciaron que iban a aumentar 6.5 por ciento el precio de este producto, la propuesta del presidente se fundamenta en que no han aumentado los precios de los energéticos, así como en la cosecha de maíz blanco en Sinalo, el Bajío y Jalisco sólo ha tenido “una pequeña disminución en relación al año pasado”.

“Si no ha subido el maíz, si no han subido los energéticos, si no han subido otros insumos, no habría motivo para subir la harina de maíz nixtamalizada ni la tortilla”, sostuvo.