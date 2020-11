Jimi Hendrix y su legado en la historia del Rock

El 27 de noviembre pero de 1942 nació James Marshall Hendrix en la ciudad de Seattle, Washington, Estados Unidos mejor conocido como Jimi Hendrix, un guitarrista, cantante y compositor y a pesar de que su carrera como músico duró pocos años, marcó la historia del Rock.

Nacido en Seattle, Washington, en una familia afroestadounidense que además contaban con raíces cheroquis, a los 15 años se acercó a la música cuando comenzó a tocar la guitarra. Más tarde en 1961, se enroló en el ejército de los Estados Unidos como paracaidista en la 101 División Aerotransportada y se licenció al año siguiente.

Tiempo después Jimi Hendrix se muda a Clarksville, Tennessee, y comienza a tocar en algunos conciertos conocidos como Chitlin’ Circuit, donde le dan lugar tocando como músico de apoyo de The Isley Brothers y después para Little Richard, con quien continua hasta mediados de 1965. Más tarde tocaría con Curtis Knight and The Squires antes de mudarse a Inglaterra a finales de 1966.

En cuestión de meses, Hendrix ya había logrado tres sencillos Top 10 en el Reino Unido con su banda The Jimi Hendrix Experience los cuales son “Hey Joe” “Purple Haze” y “The Wind Cries Mary” y que aún en este tiempo son importantes para la historia del rock y sus seguidores.

En Estados Unidos salta a la fama después de su actuación en el Monterrey Pop Festival de 1967. Un año después, en 1968, su tercer disco de estudio Electric Ladyland, llega al primer puesto de la lista estadounidense de éxitos.

Hendrix es considerado el artista mejor pagado por su concierto en el Festival de Woodstock en 1969 y en el Festival de la Isla de Wight en 1970. Fallece poco después de estas presentaciones en Notting Hill, Londres, Inglaterra a la edad de 27 años en 1970 por ingesta de barbitúricos.

Jimi Hendrix se considera como uno de los mejores guitarristas de la historia del rock y forma parte de El Salón de la Fama del Rock and Roll donde lo describen como “Indiscutiblemente uno de los músicos más grandes de la historia del rock”

