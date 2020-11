Justicia rápida y expedita ante casos de corrupción denunciados: AMLO a FGR

El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó a la Fiscalía de la República (FGR) aplicar la “justicia rápida y expedita” (sin obstáculos) para que no se acumulen denuncias, como las de corrupción en el sexenio pasado, y evitar que las investigaciones publicitarias.

Lo anterior, este jueves durante su conferencia de prensa matutina, ante la pregunta sobre la investigación que emprendió la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ahora a las cuentas de Luis Videgaray Caso, quien fue secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores con el expresidente Enrique Peña Nieto.

El mandatario respondió que tanto la FGR como la UIF deben estar coordinados y no pueden actuar por separado, y remarcó que el Poder Ejecutivo no puede intervenir en las investigaciones en curso, a menos que la “fiscalía solicite a la oficina de Inteligencia Financiera información”.

“Pero todo eso es para entregarlo a la fiscalía, no para nosotros presentar ninguna denuncia y tampoco podemos dar a conocer esta información, con el propósito de no afectar el debido proceso. Entonces, hay que esperar a que la fiscalía sea la que resuelva”, añadió.

Reiteró que, a diferencia de gobierno pasados, él no da instrucciones al fiscal general, sino que tiene confianza en su actuar.

No obstante, planteó que él quisiera, como “cualquier ciudadano”, que se “aplicara el principio de justicia rápida, expedita, que no se acumulen los casos y que no sólo sea de consumo publicitario o propagandístico, sino que no haya espectacularidad, como era antes”.

“Entonces, para evitar que todo se quede en escándalo político, lo que hay que hacer es darle celeridad, o sea, que rápido la fiscalía. Esto lo digo con todo respeto, pues ya desahogue todos esos casos, añadió.

Minoría, quienes se oponen a termoeléctrica

En otro orden de ideas, el mandatario sostuvo que quienes se oponen a la puesta en marcha de la termoeléctrica, ubicada en Huexca en Morelos, no son mayoría y no tienen el respaldo de la ciudadanía, por lo que la planta arrancará operaciones en un mes.

“Esperemos terminar a más tardar en un mes de hacer la conexión y la gente se está portando muy bien. Yo quiero agradecerles a los habitantes de Cuautla y esa región porque quienes se oponen que no es la mayoría, en el caso de los ejidos han estado llamando a la población y la gente no ha acudido a esos llamados, no ha habido respuesta de parte de la gente”, afirmó.