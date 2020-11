Trump cede ante Biden; comienza transición de gobierno en EU

Pese a que sigue sin reconocer su derrota electoral, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cedió ante el virtual ganador de los comicios del 3 de noviembre, Joe Biden, al autorizar el inicio de la transición entre su administración y la del demócrata, quien ya tiene listo su gabinete.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario confirmó el inició de la transición del gobierno de la primera economía mundial ordenando que su equipo empiece a trabajar con el futuro gobierno de Biden.

I want to thank Emily Murphy at GSA for her steadfast dedication and loyalty to our Country. She has been harassed, threatened, and abused – and I do not want to see this happen to her, her family, or employees of GSA. Our case STRONGLY continues, we will keep up the good…

