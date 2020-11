Quitar montos de deuda a países pobres y PAN denuncia a López-Gatell

Deuda: círculo perpetuo // Cáncer para la naciones

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que en un planeta cada día más endeudado y empobrecido, ahora sacudido por la mayor pandemia del último siglo, la brillante solución planteada por la mayoría de los gobiernos, cúpulas empresariales y organismos financieros internacionales es… más deuda para combatir la pobreza, en un círculo perpetuo que sólo ha saqueado a las naciones y depauperado a sus habitantes.

En ese contexto, durante su participación en la cumbre virtual del Grupo de los 20, el presidente López Obrador planteó la urgencia de quitar montos de deuda y del pago de su servicio a naciones pobres del mundo y garantizar que los países de ingresos medios puedan tener acceso a créditos con tasas de interés equivalentes a las vigentes en los desarrollados.

Con la cooperación y la ayuda mutua, la comunidad de naciones superaría este doloroso periodo; espero que seamos capaces de dejar en la historia un ejemplo de cómo hacer frente a una amenaza sanitaria mundial y a una grave crisis económica mediante la aplicación del principio de la fraternidad universal, dijo el mandatario.

Aquí la columna completa

Gatopardismo de Morena en NL

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que justamente un año atrás, Yeidckol Polevnsky, entonces secretaria general en funciones de presidenta del comité nacional de Morena, llegó a Monterrey para participar en un acto del Tec y, en el automóvil que la transportó en la ciudad, se hizo acompañar rumbo a una reunión con militantes morenistas por Abel Guerra Garza, uno de los principales dirigentes de grupos locales en el Partido Revolucionario Institucional, lo que confirmó que estaba negociando la salida del PRI de su esposa, Clara Luz Flores, presidenta del municipio de General Escobedo, para buscar, como “externa”, ser postulada en 2021 a la gubernatura de Nuevo León por el partido de la presunta regeneración nacional (https://bit.ly/3lZdivm).

Luego del indicio de aquel 22 de noviembre de 2019, Clara Luz renunció al PRI en febrero de 2012 y ayer, en ausencia física, estuvo presente en los forcejeos a favor y en contra del procedimiento que Mario Delgado, presidente en proceso de aprendizaje de lo que son las reyertas por cargos y candidaturas en la izquierda electoral (antes, PRD; ahora, Morena), pretende implantar para allanar el camino a la mencionada Clara Luz Flores.

Reunido con morenistas, el todavía priista Abel Guerra (dos veces presidente municipal de Escobedo, además de exdiputado local y federal, y ocupante de varios cargos públicos y partidistas) advirtió en diciembre de 2019 que si su esposa no fuera en las encuestas diez puntos arriba del segundo lugar, “no va a ser candidata, y apoyamos al que esté. Pero si está arriba, y no la quieren postular, pues entonces no va a ser, porque ustedes no la van a postular: voy a ser yo, por Morena o por el PAN, estoy invitado por los dos. Y en (el municipio de) Escobedo: no se confundan, la gente vota… perdónenme, estoy diciendo muchas babosadas, pero estoy entre gente muy discreta. En Escobedo la gente vota por Clara porque es mi esposa; en la mitad de las casas de Escobedo vas a encontrar mi foto” (https://bit.ly/3pW2BMO ).

Aquí la columna completa

Emilio Zebadúa, ¿un gigoló de la política?

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que el exoficial mayor de Sedesol y Sedatu, quien fuera el hombre de todas las confianzas de Rosario Robles y hoy busca hundirla con sus declaraciones ante la Fiscalía General de la República, es un personaje polémico y en cuya trayectoria pública aparecen varios episodios en los que el común denominador son la traición y su vinculación con mujeres de la política.

- Anuncio -

Exconsejero del IFE y alguna vez aspirante fallido a gobernar Chiapas —en donde nunca vivió pero reclamaba “derecho de sangre” por ser nieto de un exgobernador de ese estado-, Emilio Zebadúa González, quien hoy busca convertirse en “testigo colaborador” y obtener de la FGR los beneficios del “criterio de oportunidad” a través de un trato similar al que le dieron a su tocayo Emilio Lozoya, fue parte fundamental en el esquema de corrupción y desvío de recursos implementado en el sexenio pasado y era el responsable de instrumentar los contratos simulados con universidades e instituciones públicas en Sedesol y Sedatu, por los cuales se desviaron casi 7 mil millones de pesos.

La primera vez que en esta columna escribí sobre Zebadúa González fue cuando era consejero electoral del desaparecido IFE, allá por el año de 1999. Había entonces una joven mujer que trabajaba como edecán en el instituto electoral y que se acercó a mí para denunciar un caso de acoso sexual en contra del entonces consejero, a quien señalaba como responsable de presionarla y acosarla para que tuviera relación con él.

Aquí la columna completa

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Preparados. Por más que los opositores insistan en el supuesto fracaso de la estrategia contra el covid, la realidad es que, a diferencia de Europa, que fue rebasada por la pandemia con la insuficiencia de camas en los hospitales, México supo contener la crisis sanitaria y no fue rebasado, como aseguró Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República. Desde el Estado de México, donde inauguró el hospital materno de Texcoco, aclaró que en estos momentos la prioridad es evitar más muertes por esa enfermedad. Al reconocer que se trata de un virus “terrible y doloroso”, López Obrador señaló que por ello se han seleccionado los mejores hospitales para salvar la vida de los enfermos y se suscribió un convenio con hospitales privados a partir del cual se cuenta con 150 camas más. Lo increíble es el poco cuidado de la gente. El sistema cumple; el pueblo, no.

2. Limpieza. Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro, debe estar orgulloso de la acción de sus colaboradores. Personal de seguridad clausuró un negocio en Querétaro que por el día funcionaba como taller para embellecimiento de autos y por la noche como centro de entretenimiento para adultos, un table dance. Gracias a las denuncias ciudadanas se les acabó el creativo negocio. La Fiscalía estatal cumplió dos órdenes de aprehensión en contra de un hombre y una mujer, quienes mataron a la pareja sentimental de ella, informó la dependencia judicial. Y, por si fuera poco, una boda que se celebraba en un salón de fiestas del estado fue suspendida por no acatar las disposiciones sanitarias. Bien por el alcalde de Querétaro, Luis Nava.

3. Insistentes. Como si no tuvieran algo mejor que hacer, como recomponer su partido, el PAN presentó una denuncia en contra de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, y contra las autoridades federales responsables de la política de combate al covid-19, por los delitos de homicidio culposo, sabotaje y ejercicio ilícito de funciones. Como acostumbra plácidamente, el todavía líder nacional del PAN, Marko Cortés, informó que la denuncia fue presentada por su director general jurídico, Raymundo Bolaños, porque el partido considera que la cantidad importante de muertes son el resultado del mal manejo de la pandemia. ¿Cuándo pondrán en su agenda un capítulo de reconstrucción para recuperar la simpatía de los votantes? Va por ahí.

Aquí la columna completa