Justicia mexicana no es igual para todos y 425 trabajadores de salud serán condecorados

Justicia laboral, prófuga // Informalidad a galope

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que entró en vigor la primera etapa del nuevo modelo laboral (de entrada, en ocho estados de la República), el cual, dijo el presidente López Obrador, representa un cambio profundo, estructural, porque la justicia en el sector va a depender ahora del Poder Judicial e implicará mayor énfasis en la conciliación entre las partes y la democratización sindical, todo ello en el marco de los acuerdos del T-MEC.

Bien, pero como lo advierte la Rayuela jornalera de ayer, no será tan novedoso ni tan justo el modelo de relación laboral si las mismas manos mueven la cuna, es decir, se puede cambiar la ley, pero nada nuevo sucederá si no cambian los operadores y el conflicto de intereses intrafamiliar no se corrige.

Pero si de justicia laboral se trata –en su más amplio concepto–, lo primero a resolver es el desastre que en esta materia dejaron los gobiernos neoliberales, porque dañaron estructuralmente al mercado del trabajo en el país al aplicar como política pública el desplome salarial (alrededor de 80 por ciento de pérdida real de poder adquisitivo), los salarios de hambre, el outsourcing y la informalidad.

Cienfuegos: privilegios bajo lupa

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que hay un notabilísimo contraste entre la vertiginosa velocidad procesal para liberar en Estados Unidos al general Salvador Cienfuegos y los miles de casos de mexicanos que pueden durar largos años en espera de atenciones judiciales (un caso demostrativo es el de Israel Vallarta, quien este diciembre cumplirá quince años en una prisión de alta seguridad sin siquiera ser sentenciado).

Trato privilegiado que permitió subir al peñista exsecretario de la defensa nacional a un avión rentado y, escoltado por alguaciles, entregarlo en Toluca en menos de doce horas, lo que le permitió irse a dormir a casa, luego de despachar en 32 minutos los pálidos requerimientos de una aturdida Fiscalía General de la República, .

Esforzados el presidente de la República y, en especial, el canciller Ebrard, en asegurar que el retorno del militar a casa es un reconocimiento de Estados Unidos a la soberanía nacional mexicana, al Estado de Derecho y el poder judicial de nuestro país, una buena parte de quienes dan seguimiento al caso creen percibir (se incluye este tecleador) un tufo a impunidad y el riesgo de una manzana gringa envenenada y con lupa.



La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Claridad. Al destacar el regreso del general Salvador Cienfuegos a México para enfrentar un proceso legal, el canciller Marcelo Ebrard aclaró que con ello se ratifican las bases que deben guiar la relación bilateral, entre ellas el respeto a la soberanía nacional. Explicó que la decisión de la jueza federal de Estados Unidos, Carol Amon, para retirar cargos al exsecretario de la Sedena no tiene precedente y es muestra de la confianza de las autoridades de EU en las de México en materia de impartición de justicia. Ebrard destacó que este caso sienta las bases para el respeto de la dignidad de ambas naciones y, principalmente, para la defensa de las instituciones mexicanas y de las Fuerzas Armadas. “México ha defendido su dignidad, su prestigio y también se habrá de hacer justicia conforme a lo que la ley mexicana dispone”, expresó. Hay confianza, no la derrumben.

2. Anticlimáticos. Marko Cortés, líder nacional del PAN, convocó en pleno repunte de covid-19 a una reunión presencial del Consejo Nacional, integrado por 380 consejeros, para los días 5 y 6 de diciembre. Sin establecer si ya cuentan con la autorización de la Secretaría de Salud, a cargo de Jorge Alcocer, y del Consejo de Salubridad General, al tratarse de una reunión de más de cien personas en un lugar cerrado, el auditorio Manuel Gómez Morin, en la sede nacional. Los estatutos del PAN no tienen un protocolo para realizar sesiones virtuales del Consejo Nacional, y se podrían impugnar. No debería de ser una de las razones para desafiar la emergencia sanitaria. Cortés tiene la obligación de no pasar por alto letalidad del covid-19 para que luego no le anden echando la culpan al sector salud.

3. Con honores. Hoy viernes, 425 trabajadores del sector salud recibirán la condecoración Miguel Hidalgo en grado Cruz, en reconocimiento a su labor por méritos eminentes o conducta ejemplar, en servicios prestados a la patria durante la pandemia por covid-19. Para trabajadores del IMSS, que dirige Zoé Robledo, serán 147 de estas preseas, y dos médicos serán galardonados durante la ceremonia del CX Aniversario de la Revolución Mexicana. El IMSS informó que de manera simultánea en todo el país se realizarán ceremonias para reconocer el desempeño del personal de todas las instituciones de salud del gobierno federal. Esta presea, máxima distinción, obedece a la instrucción que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, dio para reconocerlos ante la emergencia sanitaria. Son los verdaderos héroes del 2020. Nuestro respeto.



