Plantón de Frena se retira y Muñoz Ledo quiere seguir dirigiendo mesa directiva

Covid: empleo y economía // Outsourcing universitario

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que los efectos económico-sociales resultantes de la pandemia han sido devastadores a nivel global; por más apartado que se encuentre, no hay un sólo país en el planeta que no haya sido afectado por este terremoto, y los pronósticos sobre la recuperación y el tiempo que llevaría son por demás desalentadores, aunque no imposibles de mejorar.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) recién divulgó su informe, elaborado conjuntamente con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La dinámica laboral está en una crisis de características inéditas, desafíos de políticas y, entre otros elementos, aporta tres posibles escenarios, ninguno de los cuales resulta alentador: a) si a partir del próximo año la economía global registra una tasa de crecimiento promedio de 3 por ciento, en 2023 podría recuperarse el nivel que en 2019 reportó el producto interno bruto mundial; b) si esa tasa fuera de 1.8 por ciento (promedio de la última década), entonces habría que esperar al año 2025 para lograr el mismo fin, y c) si se considera la tasa promedio del último sexenio (0.4 por ciento), entonces no alcanzaría la próxima década para recuperar lo perdido.

La Cepal y la OIT presentaron su numeralia sobre el costo económico-social en el planeta, producto de la pandemia: el PIB caería 9.1 por ciento, el número de personas en pobreza crecería 231 millones (un retroceso de 15 años), la pobreza extrema aumentaría en 96 millones de seres humanos (un retroceso 30 años), las exportaciones se desplomarían 14 por ciento, la pérdida de empleos sumaría 47 millones, la informalidad avanzaría 54 por ciento y cerrarían 2.7 millones de empresas.

Zócalo: ¿desalojar residuos?

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que en ausencia y con la batalla perdida, Gilberto Lozano estuvo ayer a punto de tener un remedo de victoria involuntaria y extraña: decenas de presuntos simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador se presentaron a la Plaza de la Constitución (llamada Zócalo) para tratar de desalojar a quienes fueron parte del Frente Nacional AntiAMLO (Frena) y ahora se niegan a obedecer la decisión personal del disparatado dirigente de esa agrupación de retirarse de la plaza central de México, con todo y sus casitas voladoras de campaña.

El plantón de la vacuidad está condenado a extinguirse sin mayor gloria ni logro, sea en unas horas o en un día más, pues la plaza debe estar libre de elementos extraños para que el próximo viernes se puedan cumplir las conmemoraciones de la Revolución Mexicana, atenuadas a causa de la pandemia. Toda la verborrea de Lozano y sus pocos seguidores tuvo que ceder ante la exigencia institucional de ocupar el espacio histórico y colectivo para el acto en que será orador el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.

Sin embargo, y a contrasentido de la estrategia de prudente elusión de confrontamiento que en esta materia ha mantenido el presidente de la República, ayer se produjo una escaramuza que obligó a la intervención personal del secretario de gobierno de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, y a la aplicación a los antiFrena de las tácticas policiacas de encapsulamiento para evitar el choque físico.

Carta de Porfirio al Presidente

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que antes de que decidiera lanzarse a la fallida aventura de ser el nuevo dirigente de Morena, el diputado Porfirio Muñoz Ledo envió un mensaje al presidente López Obrador para proponerse de nuevo como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, cargo que ya había ocupado en el primer año de la Legislatura y del que tuvieron que sacarlo casi por la fuerza, cuando ante la falta de acuerdos con el PAN, intentó quedarse por un segundo año consecutivo provocando una crisis en el órgano legislativo y la molestia presidencial.

En una carta que mandó por correo electrónico a César Yáñez, coordinador general de Política y Gobierno, fechada el 30 de agosto, Muñoz Ledo se refiere a la crisis que en esa fecha existía en San Lázaro ocasionada por la intentona de Gerardo Fernández Noroña y del PT, de quedarse con la presidencia de la Mesa Directiva.

En su mensaje pide a Yáñez leer el mensaje al Presidente. “Se lo mandaré también a Laurita (la secretaria de López Obrador)”. Le dice:

“Mañana es un día definitivo para el Partido y la Cámara. Estoy defendiendo con todo a Alfonso Ramírez Cuéllar. (…) Hablé con Mario Delgado de fondo. Dolores Padierna quiere desplazar o sucederlo y está dividiendo al partido. Le dije a Mario que debe quedarse en la dirigencia, hasta la aprobación del Presupuesto. No debe pelear la presidencia del partido en perjuicio de Alfonso. Su derecho a competir no se extingue, pero deberá consultar los tiempos con el Presidente.

“Le dije también que en el Grupo Parlamentario la solución no es ni Pablo Gómez ni Tatiana. El primero no es conveniente y la segunda no quiere. La solución es Nacho Mier, el único que tiene la confianza 100% del Presidente.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. En las nubes. En todo anda el canciller Marcelo Ebrard, y qué bueno. Junto con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, encabezaron la reunión virtual con funcionarios de 8 países de Latinoamérica y firmaron la iniciativa de declaración que da las bases para la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio. La iniciativa forma parte de la Constitución de un Mecanismo Regional de Cooperación en el Ámbito Espacial, en el cual están integrados México, Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador y Paraguay, así como Colombia y Perú como observadores. Ebrard destacó la importancia de que la región no se rezague en conocimiento tecnológico para las próximas décadas. Son las ventajas de contar con un funcionario todo terreno. La mano del canciller está encaminada a temas diversos. ¿Alguien más con esa capacidad?

2. Llave abierta. El gobierno federal ha destinado 63 mil millones de pesos para subsidiar las tarifas por el servicio eléctrico que pagan los hogares del país durante enero-septiembre de este año, revelaron cifras de Hacienda. Ese monto representa un incremento de 46.4% en términos reales frente al mismo periodo de 2019, siendo el mayor aumento que se haya tenido de este subsidio desde que se registra en el ramo 23, es decir, de los últimos 6 años. El problema es que el monto gastado en enero-septiembre ya representa un avance del 90% del presupuesto total de este subsidio para el año, la mayor proporción también en 5 años para un mismo periodo. Los cada vez más onerosos recursos que destina el gobierno en subsidiar las tarifas eléctricas obedecen a que el país tiene un sistema eléctrico ineficiente. ¿Tendrá Manuel Bartlett la fórmula para revertir ese gasto?

3. Problema real. Hay quienes todavía piensan que las historias del crimen organizado en México son producto de la fantasía. No. Las cifras son brutales. Desde el 1 de enero y hasta el 14 de octubre de 2020, en el país se habían cometido 211 ataques a personal del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos. Se ha registrado la muerte de 5 militares, mientras que 44 resultaron con algún grado de lesión. Durante los 211 ataques, las autoridades militares han reportado 191 agresores muertos, 35 heridos y fueron puestos a disposición del Ministerio Público un total de 142 sospechosos. Difícil panorama le ha tocado al general Luis Crescencio Sandoval, titular de la Defensa Nacional. Pero aquí todos los niveles de gobierno tienen responsabilidad. Alcaldes, gobernadores, aparato legislativo. ¿Saben ya cómo parar esta violencia?, ¿o seguimos esperando?

