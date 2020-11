En IMSS, reimplantan brazo a Melissa, quien lo perdió en accidente

Especialistas en Traumatología y Ortopedia, Cirugía Reconstructiva y Angiología del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en León, Guanajuato, reimplantaron un brazo a Melissa, quien lo perdió en un accidente laboral.

Luego de que una máquina le arrancara la extremidad, la joven de 20 años fue internada de emergencia en el Hospital General de Subzona (HGSZ) 7, de San Francisco del Rincón, y debido a la atención que requería se le trasladó a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE)

“Al momento del accidente no sentía dolor, pero sí pánico, gritaba y pedí ayuda a mis compañeros. Me sentía incompleta, creía que mi brazo se había destruido totalmente y los médicos me dijeron que no me aseguraban salvar mi extremidad, pero que iban a hacer su mejor trabajo. Me estaba haciendo a la idea que perdería mi brazo”, narró la paciente.

Tras siete horas de cirugía, se realizó el reimplante total del brazo derecho tomando injertos de la pierna izquierda de la paciente para darle nuevamente circulación a la extremidad amputada y lograr que ésta sobreviviera.

Los especialistas trabajaron en la revascularización y en el procedimiento además participaron las especialidades de Traumatología y Ortopedia, Cirugía Reconstructiva y Angiología.

Médicos reconstruyeron su brazo

La especialidad de Cirugía Reconstructiva trabajó en los vasos y nervios afectados para lograr el reimplante y aunque el pronóstico funcional de la extremidad es reservado, se logró un gran trabajo en lo estético para beneficio de la derechohabiente, al no registrar pérdida total del brazo.

Por su parte, la especialidad de Traumatología y Ortopedia fue responsable de unir el hueso mediante una reconexión y dando estabilidad y soporte a la extremidad por medio de un fijador externo.

Al ver el resultado de la cirugía, Melissa expresó sentir gran alivio y manifestó estar muy agradecida de que exista el IMSS y doy gracias a todos por el trabajo que realizaron. Soy una muestra de que hacen una gran labor y la hacen muy bien”

El equipo multidisciplinario que atendió el caso de Melissa estuvo encabezado por la doctora Alma Érika Hernández Plata, médica intensivista y jefa del servicio de Admisión Continua; el doctor Ranulfo Cendejas Mendivil, del servicio de Angiología; el doctor Juan José Fernández Cadena, del servicio de Cirugía Reconstructiva; y los doctores Luis Javier Ávila Reyes y Rafael Ángel Bonilla Salcedo, ambos de Traumatología y Ortopedia, entre otros.