Antorcha en Puebla, en contra de recortes al PEF de 2021

El líder de Antorcha en Puebla, Juan Celis Aguirre, afirmó que su organización se pronunció en contra de los recortes y de la distribución del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021 que se discute en San Lázaro.

En conferencia de prensa, acompañado de integrantes del Comité Estatal, aseguró que este no es un asunto particular, sino que atañe a todos los mexicanos, pues se analiza el cómo se van a gastar los billones de pesos de que dispone el gobierno, que son la contribución del pueblo de México.

Indicó que la 4T modificó la distribución “y no para mejor. La inmensa mayoría se va para lo que ellos han acordado prioritario, que son los programas sociales, asistenciales, y nosotros hemos dicho que eso, en primer lugar, no desarrolla la riqueza en el país, no genera más trabajo, más productividad, sino que es un reparto prácticamente limosnero con la gente y eso no resuelve el problema de fondo”.

Para el líder poblano, se tendría que desarrollar el trabajo y la productividad, “hacer que los pueblos cada vez sean más fuertes económicamente, pero también hacer que esa riqueza se desarrolle de una manera más equitativa, más racional, que donde más se necesite, más se apoye”.

En cambio –sostuvo– aquí lo que se está haciendo es regalar el dinero, además de que la estrategia apunta a una repartición del presupuesto con un fin “electorero”; “se trata de mantener cautiva a la gente para decirle: yo te doy tu dinerito y ahora tienes que votar por mí, es una locura gastarse así el presupuesto”.

Finalmente, recordó que desde hace varios años, el Movimiento Antorchista ha protestado en San Lázaro que en el PEF se deben incluir obras y servicios elementales para el pueblo humilde.