Si gana Biden, no permitiríamos ingreso de armas como Calderón: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que, si el demócrata Joe Biden es declarado mandatario de Estados Unidos, no habrá problema con él por no felicitarlo, pero advirtió que no permitiría otro operativo del tipo Rápido y Furioso.

Así lo manifestó este lunes, durante su conferencia de prensa matutina, donde reiteró su postura de felicitar a Biden hasta que culmine el proceso electoral en ese país y las eventuales impugnaciones por parte de Donald Trump, pues busca actuar bajo el “principio de no intervención”.

Recordó, mediante la proyección de una página de la Constitución federal, que artículo 89 de este documento establece que el presidente debe guiarse, en política exterior, por los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos.

“Entonces, yo no quiero meterme a estos asuntos que tienen que ver con el gobierno de Estados Unidos (…) Entonces, nosotros tenemos que actuar con respeto a todos, a todos, y con respeto también a nuestros paisanos, son 38 millones que están allá, seguramente unos votaron por un partido, otros votaron por otro partido”, expuso.

Sentenció que que es una cuestión de actuar con “las tres ‘P’: presencia, paciencia y prudencia, así como las tres C, que se requieren también para la política: cabeza, corazón y carácter”.

No se atreverían a plantearnos otro Rápido y Furioso

No obstante, indicó que su gobierno ya tiene definida una política de respeto, por lo que no permitiría, como lo hizo el presidente Felipe Calderón Hinojosa, “la introducción de armas en el operativo secreto de Rápido y Furioso. Eso no, eso no”.

Incluso señaló que la administración de Biden “ni siquiera se van a atrever, en el caso de que se le dé el triunfo (…) a planteármelo, ni siquiera se van a atrever. Entonces, no va a haber ningún problema.

Cabe recordar que, desde el sábado, a diferencia de mandatarios en América y Europa, López Obrador, prefirió no felicitar a Biden por su virtual triunfo en las elecciones presidenciales, según la proyecciones emitidas por los grandes medios estadounidenses.