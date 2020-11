La Estafa Maestra en Puebla

El que se ha preocupado últimamente con el proceso que se lleva a cabo en contra Rosario Robles es Christian Macip.

Ahora que empiezan a desahogarse testimonios de testigos de la defensa y de la Fiscalía General de la República, ha surgido la versión de la relación entre Macip y la hija de Robles a través del exmarido de Mariana Moguel, Francisco Ramos, presunto “operador” de Macip.

La Estafa Maestra utilizó empresas presuntamente de Macip gestionadas, se presume, a través de Paco Ramos a solicitud de Mariana y se ahí se abrió una serie de rutas del dinero en México y en el extranjero, principalmente España y Miami.

Lo primero que va a hacerse es un desglose de las auditorías en marcha contra empresas presuntamente ligadas directa o indirectamente a Christian Macip y a Paco Ramos.

Ya hay avances, y los testimonios que se están recabando van en esa dirección.

Manda Marko al “Jefe” Ovando

José Luis Ovando Patrón será el delegado del comité nacional del PAN para Puebla con poderes plenipotenciarios.

Fue presidente del comité estatal en Baja California.

Le dicen “El jefe Ovando”.

Top Ten del PAN para alcaldes (II)

El futuro nos alcanzó.

Aquí, la segunda tanda del Top Ten del Partido Acción Nacional (PAN) para las alcaldías:

San Martín Texmelucan.- En la extraordinaria de 2019, el PAN le pegó a Morena 2 a 1. Para el azul 4,049 votos; para el guinda apenas 2,406 ¡Paliza! ¿Qué va a cambiar en 2021? No sé. Esto es sólo un antecedente, un parámetro. Veamos el escenario panista: Rubén Garrido Muñoz en primer lugar, pues ya fue alcalde (2005-2008) y diputado federal (2015-2018). Juan Escalante Martínez, ex director del Colegio de Bachilleres, está en la pelea. No son los únicos, eh.

Cuautlancingo: Horacio García Tapia es la propuesta fresca y ciudadana. Juegan también los panistas Dionicio Cosme Torres, Juan Mendoza y Roberto Tepoxtecatl. Aquí el tema es: Arriesgarse o ganar arrasando.

Teziutlán.- Pareciera que los únicos panistas aquí son Corona Salazar Álvarez, ex diputada local y candidata perdedora a alcaldesa en 2018 y Antonio Vázquez Hernández (el “me la pelas”), ex alcalde (2015-2018). Como que Toño se ha hecho a un lado y cede la plaza a Corona, quien por ser profesional de la medicina, anda en intensa campaña… médico-social.

Tehuacán.- No veo cómo pueda ganar Morena pero en política nadie está muerto. Quienes están más vivos que nunca son los aspirantes panistas: La diputada Verónica Sobrado Rodríguez (candidata de “La Jefa Geno”); el ex candidato a alcalde René López Cárdenas y dentista Lucio Rangel Mendoza, “el candidato popular”.

Atlixco.- No más hay dos: “El ciudadano sorpresa”, Pedro Plaza, y Guillermo Velázquez Gutiérrez, el alcalde, quien iría por la reelección.

Nota importante: Quienes perdieron en las elecciones 2018 frente a Morena, están exonerados de toda culpa. Digamos que por ser “atípica”, no vale. Así es que no se preocupen, esa derrota no cuenta en el curriculum.

Del PRI, Alejandro Arias a Segob

¿Qué sería de Morena sin el PRI o sin los priistas?

Los tricolores, tienen oficio político.

Y aquí, en Puebla, están por todos lados: Diputados locales y federales, senadores, alcaldes y en cargos en los gobiernos.

Alejandro Arias Jiménez, es un ejemplo doméstico.

Arias fue alcalde de Ciudad Serdán, obviamente por el PRI, entre 1999 y 2002.

Luego trabajó para la Secretaría de Gobernación de Fernando Manzanilla y ahora de David Méndez Márquez, como delegado en su región: Ciudad Serdán. De ahí lo mandaron a Teziutlán y ahora está concentrado en oficinas centrales, según el último reporte.

Sin duda que la experiencia se comparte.

Ni Obama

Rodolfo Huerta trabajó en el equipo de José Juan (“el JJ”) Espinosa en el gobierno de San Pedro Cholula; luego fue candidato suplente en el distrito 20 de Puebla. De ahí lo mandaron de presidente del Consejo Municipal de Santa Clara Ocoyucan (incluye Loma$$$ de Angelopoli$$$) y ahora entra como propietario al Congreso del Estado. Un amigo como “el JJ”, no lo tiene ni Obama.

El Verdugo

Ahora resulta que todos los partidos “grandes” ya andan buscando a “la chiquillada”: Compromiso por Puebla, Pacto Social de Integración y Nueva Alianza Puebla para armar sus alianzas electorales. Pues no que “ya van a desaparecer”. El Verdugo dice: De herencia maldita a herencia bendita.

