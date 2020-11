Coaliciones PAN-PRI-PRD y la promesa de Morena de despenalizar el aborto

David Méndez va por la revancha en el Colegio de Ingenieros Civiles

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que aunque el nombramiento de Alejandro Muñoz Muratalla parecía amarrado para convertirse en el próximo presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla (Cicepac), en sustitución de Jesús Ramiro Díaz, las cosas podrían cambiar.

Y todo por la intervención del secretario de Gobernación del estado, David Méndez Márquez, quien está apadrinando a la planilla contraria —Dignidad— encabezada por Enrique García Fuentes.

En la elección de hace dos años ganada por Jesús Ramiro Díaz, el hoy secretario de Gobernación era integrante de la planilla perdedora que también tuvo como candidato a la presidencia a Enrique García Fuentes, quien ahora volvió a postularse con el respaldo de 82 firmas de apoyo, entre ellas las de Sebastián Serrano Vega y José Manuel Cuatláyotl Sarmiento.

Los críticos de la planilla presidida por Alejandro Muñoz afirman que ésta representa los intereses de una mafia interesada en conseguir contratos de obra pública, usando al organismo con ese propósito.

Las elecciones para renovar el Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles se efectuarán el último viernes de este mes de 9 a 19 horas en las instalaciones del organismo.





La alianza PAN-PRI ya es posible

Jorge Rodríguez en su columna A Puerta Cerrada, publicada en El Sol de Puebla, indica que los escépticos de una eventual alianza electoral a celebrarse entre los partidos políticos PAN y PRI, con miras a los comicios intermedios de 2021 en el estado, podrían (podríamos) sufrir un revés como previsores de escenarios en caso de que prosperen las negociaciones que este fin de semana comenzaron a cobrar forma en Zacatecas.

El domingo, representantes del partido blanquiazul y del partido tricolor, así como del PRD, instalaron una mesa de trabajo para la conformación de la Alianza Zacatecas para el proceso electoral 2020-2021, con la que buscarán competir de manera coaligada en las contiendas de gobernador, de diputados locales y de presidentes municipales en esa entidad del norte del país.

Ese acontecimiento arroja señales acerca de lo que podría ocurrir en las elecciones del próximo año aquí en Puebla entre partidos que en teoría eran antagónicos e irreconciliables, el PAN y el PRI, pero no es el único que permite observar aquello que amaga con llegar hasta estos rumbos.

Los panistas llevarán a cabo esta tarde una sesión de la Comisión Permanente Nacional para discutir, y en su caso aprobar, la realización de coaliciones electorales con el priismo en los estados donde el año que está por comenzar habrá contiendas de gobernador.

En la sesión de este lunes, que será presidida por Marko Cortés Mendoza y que comenzará en punto de las 17 horas con la lista de asistencia y declaración de quórum, los panistas presentes discutirán sobre la pertinencia de formalizar o no una suerte de hermandad política con el PRI en los estados de Guerrero, Tlaxcala, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Baja California Sur, Michoacán, Sonora y Nuevo León.





Morena gastó 348 mil pesos en dos meses de rentas, por el capricho de no usar un inmueble arrendado

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que si en Morena quieren cumplir con sus principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, tiene que haber una profunda investigación al desempeño de Isabel Lugo Chávez, la secretaria de Finanzas del partido, que actualmente se encuentra suspendida en su cargo. Durante su gestión se han generado una larga lista de abusos con los recursos humanos y materiales de dicha fuerza política, como haber gastado en un periodo de dos meses la cantidad de 348 mil pesos en el pago de rentas innecesarias, por el mero capricho de arrendar un inmueble, que luego ya no se quiso ocupar.

Lugo Chávez tenía que haber separado desde hace mucho tiempo del cargo de secretaria de Finanzas de Morena en Puebla, pues infringía el estatuto que impide ser servidor público y dirigente partidista al mismo tiempo. Esta mujer desde hace un par de años tiene asignado el número de control 319 mil 915 como trabajadora del ayuntamiento de Puebla, en el Departamento de Atención a Comunidades Indígenas, y fue hasta finales de agosto en que la separaron del control de las prerrogativas de dicha fuerza política.

A lo largo de este año, el desempeño de Lugo Chávez ha sido catastrófico para Morena, pues hace unos meses de manera unilateral esta mujer se extralimitó en sus funciones al dejar a cuatro dirigentes del partido –encabezados por Mario Bracamonte—sin oficinas y control de las prerrogativas de dicho instituto político, despidió de manera injustificada a 12 trabajadores y dejó de pagar los contratos a proveedores.





Crisis política en Puebla por una afrenta del 2005

Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que dos agentes del CISEN fueron detenidos (13 de enero del 2005) en la esquina de Masaryk y Arquímides, en Polanco, Ciudad de México, al momento de viajar en una motocicleta Ninja Kawasaki, color verde, matrícula 94544.

Ambos daban seguimiento a las actividades del entonces ex vocero presidencial, Alfonso Durazo Montaño, quien seis meses antes había renunciado al cargo y en una carta denunciado el proyecto de Vicente Fox para imponer a su esposa Martha Sahagún como su sucesora.

El presunto espionaje que acusó Durazo tuvo como destinatario al entonces director de Investigación del CISEN, Ardelio Vargas.

Quince años después, Durazo y Vargas se reencontraron en la 4T. Uno, Alfonso, como secretario de Seguridad Pública y, el otro, Ardelio, como asesor del gobernador Luis Miguel Barbosa.

Fue en este 2020, año que sirvió para el ajuste de cuentas.





La tumba de Paisano

Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, indica que el derrumbe real de Leoncio Paisano se dio mucho antes de que acabara su administración.

En su soberbia y falta de habilidad política, subido ya al pequeño ladrillo de su coto de poder, se dedicó a abrir frentes innecesarios con personajes y grupos que en su momento fueron fundamentales para llevarlo a la presidencia municipal de San Andrés.

Empresarios, líderes sociales y hasta caciques, todos ellos piezas importantes para que ese municipio fuera un bastión del PAN por casi dos décadas.

Apoyado con recursos y movilización a los candidatos del blanquiazul y mostraron con contundencia lo eficientes que pueden ser en la arena político-electoral.

Distanciarse de ellos fue, por decir lo menos, un error fatal.





¿Se pondrán a trabajar los diputados?

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que el viernes pasado la morenista, Estefanía Rodríguez Sandoval, presentó una iniciativa para reformar la ley en materia de salud. En síntesis, la propuesta busca despenalizar el aborto, dejar de criminalizar a las mujeres y garantizar espacios dignos y de calidad para quienes decidan libremente interrumpir el embarazo.

La promesa de campaña lleva dos años como uno de los grandes pendientes de los diputados a pesar de que la coalición Juntos Haremos Historia se decía de izquierda y cuenta con la mayoría necesaria para hacer realidad el derecho que colectivos y ONGs exigen desde inicios de este siglo.

Aunque se aplaude el esfuerzo de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, uno se cuestiona por qué no se atienden las propuestas que ya existen en la congeladora precisamente para abordar el tema.

