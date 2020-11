En 2021, ciudadanos también podrán participar en Morena: Garmendia

Edgar Garmendia de los Santos, secretario general con funciones de presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla, señaló que el partido no se va a cerrar sólo a militantes, sino que abrirá las puertas a ciudadanos en 2021.

“Morena no se va a cerrar solo a los militantes, sino que vamos nos a abrir a todos los ciudadanos que quieran trabajar a favor de la 4T, para tener una sociedad en desarrollo”, señaló al resaltar que el instituto político incluirá a más ciudadanos “de buena voluntad” que estén dispuestos a trabajar por un objetivo en común y -no por un fin personales-, y que coincidan con la ideología partidista traducida en los postulados de “No Mentir, No Robar y No Traicionar”.

En entrevista subrayó que, tras la ratificación de Mario Delgado Carrillo como presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Morena ya dejó atrás el proceso de renovación y se están coordinando trabajos con consejeros y militancia, sumado a la labor de activistas en el interior del estado, a fin de obtener los mejores resultados en los próximos comicios, ratificando el triunfo del instituto político no solo en los puestos ya ganados, sino en una mayor cantidad de presidencias municipales, diputaciones federales y locales.

Reconoció que Morena es el partido con más presencia en la entidad poblana, contando con 14 de las 15 diputaciones federales disponibles, la mayoría de diputaciones locales y presidencias municipales, que se renovarán el próximo año.