Crisis económica en AL y Alianza Federalista con fines electorales

Crisis, con o sin pandemia // El bicho exacerbó la caída

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que sin resolver la crisis sanitaria causada por el Covid-19 (de hecho, en varios países se registran peligrosos rebrotes no evaluados en su exacta dimensión), los gobiernos nacionales de aquí, allá y acullá hablan ya de recuperar lo perdido y avanzar sostenidamente, para lo cual se preparan, según dicen, para la pospandemia en el supuesto de que el bicho fue el causante de todos los males por arrasar con la de por sí escuálida perspectiva económica y social del planeta.

Sin embargo, tal caída no se inicia con la irrupción del Covid-19, sino desde antes del primer contagio. Cierto es que la presencia del bicho exacerbó el desplome económico, pero éste comenzó a registrarse a mediados de 2018, sin olvidar que el deterioro social del planeta acumula siglos, y empeorando. La región tiene gravísimos problemas estructurales que han pretendido solucionarse a golpe de parches, lo que sólo ha empeorado la situación.

En este sentido, la Cepal no descubre el hilo negro cuando subraya que en América Latina y el Caribe, al igual que ocurría en la economía mundial, las tendencias ya eran poco favorables antes de la pandemia; en los seis años anteriores (2014-2019) el crecimiento económico había sido el más bajo registrado desde 1951, y en este escenario de escaso dinamismo se espera que en 2020 la pandemia dé lugar a que el producto interno bruto (PIB) regional por habitante se contraiga casi 10 por ciento y sea similar al de 2010.

Aquí la columna completa

Gobernadores al botepronto

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que los gobernadores que forman la Alianza Federalista agarraron al vuelo la invitación y reto que les hizo en su conferencia matutina de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador y en cuestión de horas (con el jalisciense Enrique Alfaro como primero en reaccionar) ya estaban ayer mismo anunciando que buscarán hacer consultas populares en sus terruños para definir el rol que deben asumir respecto al pacto fiscal nacional que impugnan y en concreto frente al presupuesto federal de egresos de 2021.

Las primeras expresiones de algunos de esos gobernadores antiobradoristas muestran la textura más bien electoral y marcadamente informal del asunto. Algunos de ellos “ensayaron” de botepronto las posibilidades de las mencionadas consultas, formulando a la audiencia preguntas tendenciosas y obteniendo desconcertadas respuestas que, sin embargo, los mandatarios pretendieron clasificar como apabullante respuesta indicativa de que en sus entidades hay una mayoritaria objeción a las políticas federales del andresismo.

El tema, desde luego, no es tan sencillo. Hay un marco constitucional de los Estados Unidos Mexicanos que no puede ser removido solo por escarceos de oportunidad. Y el punto específico de los pesos y centavos que se entregan a la autoridad federal y los que se reciben del centro a las entidades federativas no soporta ni merece un trato simplista y demagógico.

Aquí la columna completa

Consultas en los estados sobre el centralismo

- Anuncio -

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que la respuesta despreciativa que ayer martes le dio el presidente López Obrador a los 10 gobernadores que le pidieron diálogo para revisar el Presupuesto Federal 2021, advirtiéndole que de no hacerlo podrían abandonar el Pacto Federal, atizó la tensión entre la Federación y esos 10 estados, de los cuales ayer al menos cinco de ellos, Jalisco, Nuevo León, Aguascalientes, Tamaulipas y Michoacán, anunciaron que harán “consultas populares” entre su población para preguntarles si están de acuerdo con el trato fiscal que les da el Gobierno central y con el dinero de los impuestos que el centro les devuelve a sus estados.

Con el anuncio de estas consultas, que ya empezaron a hacer en sus eventos públicos a mano alzada y en las redes sociales, los gobernadores de la Alianza Federalista le darían al Presidente “una sopa de su propio chocolate” al promover estos ejercicios a los que es tan afín López Obrador.

Ayer mismo cuando, desde Palacio Nacional desestimó y minimizó el ultimátum que le dieron los 10 mandatarios estatales al calificarlos como “actos electorales” y decir que no podía sentarse a dialogar con ellos “porque hay que cuidar la investidura presidencial”, los gobernadores le respondieron al Presidente diciéndole que le tomaban la palabra y que convocarían a sendas “consultas” para preguntarle a los habitantes de sus estados si estaban de acuerdo con el trato que les daba la Federación en materia de presupuesto y cobro de impuestos.

Aquí la columna completa

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Guardando las apariencias. Al comparecer en la Cámara de Diputados, Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, destacó el trabajo de la dependencia a su cargo, para inhabilitar y sancionar a proveedores y prestadores de servicios farmacéuticos que incurrieron en presuntos actos de corrupción. Enfatizó en que en las últimas semanas han aplicado multas por más de 21 millones de pesos a una docena de proveedores que afectaron la operación del ISSSTE, además, señaló que desde 2019 han recibido más de 27 mil denuncias por posibles actos de corrupción en el sector salud. “Estamos decididos a terminar con las prácticas corruptas”, precisó, lo malo es que sus fuerzas están dirigidas a los opositores políticos, porque las denuncias en su contra o las de sus amigos siguen en el cajón. Ojo.

2. La inutilidad de la ley. Un acuerdo publicado por el gobierno de México, que prohíbe la fabricación, transportación y uso de redes tradicionales en el hábitat de la vaquita marina, es letra muerta, debido a la falta de condiciones mínimas para su aplicación. A 34 días de la aparición de la nueva regulación en el Diario Oficial de la Federación, las comunidades de pescadores del Alto Golfo de California esperan la prometida visita de autoridades federales, para el reinicio de trabajos en busca de redes alternativas que sean económica y ambientalmente sustentables. El incumplimiento del acuerdo por parte de la Federación es evidente, pero es momento de preguntar a las autoridades correspondientes si seguirán su estrategia en contra del propio gobierno que representan. Andrés Manuel López Obrador, el presidente, tiene otra idea de nación. ¿Ustedes?

3. Sin miedo. “No hay nada que temer”, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador al amago de los gobernadores de la Alianza Federalista de romper el pacto federal, si es que no se construyen puentes de entendimiento con el Ejecutivo. En su opinión, los gobernadores se han agrupado porque están en campaña dada la contienda que se vivirá en 2021. De ahí que no se reunirá con ellos por dos motivos: uno, para no desgastar la investidura presidencial y, dos, porque el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, los atiende en sus demandas. “No voy a permitir que utilicen la institución presidencial, hay que cuidar la investidura”, declaró. A estas alturas la gente se encuentra “muy avispada”, dijo, y es verdad, los mexicanos ya no creen esta súbita ruptura cuando están cerca las elecciones.

Aquí la columna completa