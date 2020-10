Contraloría confirma queja por nepotismo en Juventud y 3 dependencias

A casi ocho meses de acusaciones de nepotismo y corrupción dentro del Instituto de la Juventud del municipio de Puebla, a cargo de María del Sol Cortés Bautista, el contralor José María Sánchez Carmona confirmó que hay investigaciones por este delito en contra del instituto y tres dependencias más.

Lo anterior, después de su comparecencia por la glosa del segundo informe de labores de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, donde señaló que las otras dependencias señaladas son el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (Imacp), la Secretaría de Infraestructura y el Instituto Municipal del Deporte.

Y es que, en marzo pasado, Ángulo 7 dio a conocer que Cortés Bautista e Iván Claudio Villamil, coordinador administrativo y cuñado de la directora, se beneficiaban de vehículos oficiales, trabajadores e inmobiliario.

Fuentes que laboran en el instituto, dieron a conocer que Villamil tenía trabajando a su primo Hugo González Villamil, pese a que no cobra con dicho nombre, sino con el de Jesús García Salazar como tallerista de Música.

Gonzales Villamil incluso fue nombrado coordinador en la junta auxiliar San Sebastián de Aparicio, lo cual es remunerado con 10 mil pesos mensuales, sin embargo, sigue cobrando como tallerista usurpando, en ambos casos, el nombre de García Salazar, quien en realidad es su cuñado, pues está casado con la hermana de González Villamil.

Contraloría desconocía denuncias

El 16 de marzo, Sánchez Carmona fue cuestionado sobre estas acusaciones, pero afirmó que desconocía del asunto porque no había denuncia, pero una de las personas denunciantes comentó a este medio que intentó presentar la queja de manera anónima, pero le dijeron que “para tener más impacto” tendría que ir personalmente, razón por lo que decidió no proceder, por temor a perder su empleo.

Por su parte, Cortés Bautista evadió aclarar las denuncias en su comparecencia ante el Cabildo y acusó una campaña de nepotismo.

“Esto está en las instituciones correspondientes, nunca lo he querido hacer una campaña mediática ni contestar a través de medios; no lo he hecho porque creo que no es nuestro papel como servidores públicos (…) No puedo dar más detalles porque hay una investigación en curso”.

Por otra parte, Sánchez Carmona dio a conocer que no ha presentado denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por los presuntos casos de corrupción dentro de la Secretaría de Desarrollo Urbano, luego de que su extitular, Beatriz Martínez Carreño, fue despedida tras señalamientos de este delito, pero afirmó que hay “muchas investigaciones abiertas derivado del caso”.

Ante las críticas de regidores del G5 y panistas sobre la falta de resolutivo en los casos y que han solicitado la intervención de la Auditoría Superior del Estado (ASE) para llegar a las últimas consecuencias, el contralor señaló que la contraloría no puede hacer auditorías, solo llevar a cabo el acompañamiento para los procedimientos.

Respecto a la auditoría a Luis Bank Serrato y Antonio Gali Fayad, Sánchez Carmona señaló que las indagatorias ya están abiertas, pero hasta el momento no se puede decir qué hallazgos hay.