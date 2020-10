¿Conoces los tipos de cubrebocas? El IMSS te lo dice

Durante esta pandemia de Covid-19, para evitar contagios, se comenzaron a comercializar diferentes tipos de cubrebocas, que se distinguen por sus materiales usados para elaborarlos y su eficacia para protegerte, pero aquí te contamos cómo diferenciarlos.

Y es que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) identificó los diferentes tipos de cubrebocas, como medida de prevención.

El cubrebocas reduce la cantidad de gotículas salivales que expulsamos y que pudieran contener el coronavirus al respirar, hablar o toser. El uso correcto disminuye la probabilidad de un contagio, ya que al respirar impide la entrada del virus a nuestro cuerpo.

Existen diferentes tipos de cubrebocas; los caseros, elaborados con tres capas, con materiales como algodón, polipropileno o poliéster; también existen los de cuatro capas de algodón, los cuales son recomendados.

Los quirúrgicos son los que brindan mayor protección, ya que estas mascarillas faciales son desechables, y también son los que utiliza el personal de salud.

Los hay de otros materiales, como lana o tejidos, pero esos tienen grandes orificios y no funcionan, además de que están elaborados de un material no recomendado.

El virus del Covid-19 es demasiado pequeño, por lo que es probable su ingreso a través del tejido de este tipo de cubrebocas.

Para el uso correcto del cubrebocas, hay que lavar las manos, colocarlo limpio, y cubrir en su totalidad nariz y boca. Es importante no manipularlo y no tocar la cara, en especial ojos y oídos, además de no quitarlo o bajarlo al hablar, toser o estornudar.

No se debe manipular hasta llegar a casa, y lo recomendable es lavarse las manos antes y después de quitarlo, tocar solo el elástico y desecharlo o lavarlo si es de tela, según sea el caso.