Avance del huracán Zeta y la petición de AMLO a la ONU

De cartas y gringos desinformados // Pemex-CFE, eje energético del país

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en la Jornada, indica que un grupo de 43 legisladores gringos –demócratas y republicanos, igual de acelerados que de desinformados– se le ocurrió la brillante idea de pedir la intervención del salvaje de la Casa Blanca para obligar al presidente López Obrador a respetar las reglas en la industria energética mexicana, porque, dice, la certidumbre y certeza de miles de millones de dólares en inversiones estadunidenses están amenazadas por acciones del gobierno de la 4T orientadas a fortalecer a las empresas estatales de energía, y aseguran que esa tendencia socava el espíritu y la letra del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

¿En serio? De entrada, el presidente López Obrador respondió que a mí no me paga Repsol o Iberdrola, sino los mexicanos, y mi obligación es defender el interés público, con la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos como eje de la política energética mexicana, en el entendido de que no se deben llamar a engaño quienes se aprovecharon de manera deshonesta en el periodo neoliberal; no vamos a violar ningún acuerdo, ningún contrato. Vamos, apegados al marco legal que se tenga, a dar preferencia tanto a la CFE como a Pemex, que son empresas públicas. Sin violar la ley, vamos a procurar que no estén subutilizadas.

Por si hubiera duda, en la mañanera de ayer, el mandatario recordó su reciente gira por Coahuila, en donde constató que una planta de energía eléctrica (de la CFE) está subutilizada, tiene ocho generadores y apenas produce con uno; siete están parados por la política a favor de las empresas particulares que generan energía eléctrica y se la venden a precios elevados a la Comisión Federal de Electricidad.

AMLO y el abrigo negro

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que en Nuevo Laredo, uno de los puntos más riesgosos de la frontera tamaulipeca con Estados Unidos, el presidente López Obrador apareció entre las altas temperaturas locales (35 grados centígrados) con un abrigo negro, de cuello levantado, que generó sorpresa. En aquella zona, acostumbrada a la violencia criminal cotidiana, la prenda presidencial entre acompañantes en mangas de camisa produjo de inmediato especulaciones respecto al uso de chalecos antibalas en personajes políticos.

Un periodista, Plácido Garza, director de un portal denominado Detona, aseguró que un experto israelí en materia de seguridad, Ron Zev, le había explicado “que la inusual vestimenta de AMLO se debió al intento de sus guardaespaldas para ocultar el chaleco 3-A anti balas nivel IV de placas de cerámica, que portaba bajo su camisa” (https://bit.ly/3oyHj7g ).

El cuello levantado del abrigo sería parte de las incomodidades a que obligaría el uso de tal protección, según lo publicado. El texto fue reproducido en SDPNoticias, el portal dirigido por Federico Arreola. Recuérdese que en junio de 2010, a unos días de las elecciones que al estilo tradicional priista lo harían gobernador, Rodolfo Torre Cantú fue ejecutado en una operación relámpago, junto con cuatro colaboradores, cuando se dirigía al aeropuerto de Ciudad Victoria para viajar a Matamoros; para sustituirlo, como ironía mafiosa, fue postulado su hermano Egidio, quien “gobernó” atemorizado, simbólico, con vestimenta que sugería el uso de chaleco antibalas.

Ultimátum de estados a AMLO: diálogo y respeto o rompen Federación

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que Mientras el presidente López Obrador profería amenazas y amagos contra las empresas privadas del sector energético con las que su Gobierno libra una batalla legal, 10 gobernadores de la República le lanzaron ayer lunes un ultimátum a su Gobierno “en defensa del Federalismo”, de los fideicomisos y del presupuesto para sus estados, en el que advirtieron que si el Presidente sigue sin atender su petición de diálogo para revisar las necesidades presupuestales de los gobiernos locales y se niega a revisar el proyecto de Presupuesto para 2021, las 10 entidades que representan podrían tomar una ruta de rompimiento para salir del Pacto Federal y abandonar la República.

De manera coordinada y simultánea los 10 mandatarios de la Alianza Federalista pronunciaron desde las capitales de sus estados un discurso similar en el que exigieron a López Obrador dejar de desairar y atacar a sus estados minimizando y despreciando sus peticiones de mayor presupuesto.

En todos los actos públicos, los gobernadores se hicieron acompañar de los representantes de los tres poderes públicos y de los sectores más representativos de cada lugar para mandar el mensaje de que “no solo somos los gobernadores”, sino 10 entidades (Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato, Tamaulipas, Coahuila, Michoacán, Durango, Colima y Aguascalientes) cuyos habitantes exigen respeto y diálogo de la Federación.

“Estamos aquí para mandar un mensaje contundente de que no estamos dispuestos a tolerar más abusos de la Federación”, lanzó el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, desde el Hospicio Cabañas de Guadalajara.

En Chihuahua, Javier Corral, lo secundó con la advertencia de que si no hay respuesta a su petición de diálogo con el Presidente los estados están listos para ir a una batalla política y jurídica con la Federación para defender sus recursos.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. ¿Decididos? Un mensaje urgente para aquellos políticos que piensan abandonar sus posiciones en la 4T para lanzarse a algún cargo de elección popular. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un último llamado a los funcionarios de su gobierno que tengan aspiraciones políticas a que se separen del cargo a más tardar esta semana para evitar incurrir en delitos electorales. “No somos iguales a otros gobiernos, nosotros no vamos a utilizar el presupuesto público para favorecer a candidatos y partidos, queremos que haya democracia”, dijo. Sobre la presunta promoción personal en que han incurrido algunos servidores públicos, como es el caso de los llamados superdelegados, pidió denunciar estos actos que hoy son considerados graves por la legislación. Aquello de “nadie por encima de la ley” parece ir en serio en esta administración. Finalmente…

2. Tenacidad. El gobierno de México no olvida los objetivos. Buscará a través de una iniciativa en la ONU que las autoridades de otros países devuelvan “en buena voluntad” las piezas prehispánicas que tienen en sus museos, como lo adelantó el presidente López Obrador. Reconoció que ha sido complicado lograr el respaldo de gobiernos europeos para que presten los objetos a México y se puedan exhibir en 2021, cuando se celebran 200 años de la consumación de la Independencia y 500 años de la caída de México-Tenochtitlán. “Yo estoy pensando seriamente en que presentamos una iniciativa en la ONU para que todo ese patrimonio histórico regrese a los pueblos de donde son originarias esas piezas”, advirtió. Todo esfuerzo por devolver a la patria lo que por cualquier razón salió y le pertenece, es admirable. La intención ya es buena.

3. Previsor. Ante el avance del huracán ***Zeta*** hacia territorio yucateco, el gobernador Mauricio Vila recorrió las calles de Río Lagartos y San Felipe, donde exhortó a los ciudadanos para que, por su seguridad, abandonaran sus predios y se trasladaran a los refugios temporales, pues el huracán había alcanzado la categoría 1, por lo que se pronostica que pueda tener fuertes efectos. Supervisó el buen funcionamiento de las medidas de protección y se aseguró de que la gente se encuentre reubicada en sitios seguros. Asimismo, encabezó la tercera sesión extraordinaria del Comité Estatal de Emergencias de Protección Civil. Pocos mandatarios se preocupan por ayudar antes a la gente. Muchos esperan a que pase para lamentarlo. Hay niveles.

