AMLO pide denunciar a delegados de Bienestar que hagan campaña

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió denunciar ante la Fiscalía Electoral a los responsables estatales de los programas de Bienestar en actos de campaña, y recordó que los funcionarios federales tienen al 31 de octubre para renunciar si va a contender.

Ante la pregunta de la prensa sobre reportes de que responsables de dichos apoyos llevan “varias semanas” haciendo promoción, el mandatario sostuvo que no pueden hacer o enfrentará cargos por un delito grave.

“No pueden hacerlo. Y, además, si hay pruebas, se tiene que denunciar y aclarar que ahora ya el fraude electoral es delito grave, el que comete un fraude electoral va a la cárcel y no tiene derecho a fianza, y para eso existe la Fiscalía electoral. Hay que presentar denuncias”, expresó

En este sentido, advirtió que los llamados superdelegados, quienes coordinan dichos programas en cada entidad, ya está avisados acerca del fraude electoral y que cualquier funcionario que cometa un delito será juzgado.

“Si hay personas, servidores públicos, presidentes municipales, gobernadores, funcionarios del gobierno federal, el mismo presidente de la República, si cae en un delito o se demuestra que está cometiendo un delito va a ser juzgado.

“Ya estoy esperando nada más que terminen de aprobar el que se le quite el fuero al presidente”, expresó

Agregó que toda la ciudadanía debe colaborar para que no se compre el voto, “para que no se entreguen despensas a cambio de votos, frijol con gorgojo, como lo hacían antes, que no se apoderen de las casillas como era antes, que no se rellenen las urnas, que no haya el ‘carrusel’ famoso, que no voten los difuntos, que no falsifiquen las actas, que no haya fraude pues, como era antes.