AMLO impulsaría reforma energética para “defender” a Pemex y CFE

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que a su gobierno sólo le interesan los negocios públicos, no los privados, por lo cual reiteró que presentaría una iniciativa de reforma energética para defender a Pemex y CFE.

Dicha propuesta iría en contra dela reforma energética del sexenio de Enrique Peña Nieto, a la cual el mandatario ha considerado “entreguista” y en oposición al interés público.

Lo anterior, este lunes en su conferencia de prensa matutina, donde, ante las preguntas de reporteros, volvió a referirse al tema de la carta que legisladores de Estados Unidos enviaron al presidente Donald Trump.

En la misiva, critica la política energética del gobierno de López Obrador y la califican de contraria al “espíritu” del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Al respecto, López Obrador recordó que, el pasado sábado, en Coahuila, manifestó que a él no le pagaba Repsol (petrolera española), sino el pueblo de México, y remarcó a los congresistas estadounidenses que T-MEC reconoce la soberanía de México en energía.

“Iberdrola (empresa española de energía) se llevó como directiva, se llevó a la señora Kessel, que era secretaria de Energía, y también contrató como miembros de su Consejo de Administración a Calderón (el expresidente). Entonces, se quedaron mal acostumbrados”, expuso.

Negocios públicos, únicos que nos deben importar

En este sentido, sentenció que “nosotros tenemos que defender el interés público (…) los únicos negocios que deben importarnos son los negocios públicos. Tenemos que defender a la Comisión Federal de Electricidad, tenemos que defender a Pemex, no a las empresas particulares”.

“Desde luego, pueden participar las empresas particulares, pero no abusar, no monopolizar, como lo hicieron durante el periodo neoliberal, que recibieron contratos leoninos y que mediante sobornos y cooptación de funcionarios mandaban en México”, agregó.

Sin expropiar, rescataremos a Pemex y CFE

Aseveró que su gobierno, “sin nacionalizar, sin expropiar, con los márgenes que tenemos, vamos a rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad por el bien del pueblo, porque si no, y no es excusa, no podríamos sostener el compromiso de que no aumenten los precios de los energéticos”.

No obstante, adelantó que, si dichos márgenes no basta, “voy a presentar una iniciativa de reforma a la Constitución para que se reafirme este principio, de que en materia energética será siempre predominante el interés de la nación”.