Vega, Islas, Mier, Armenta, Doger

1.- Después de renunciar a su militancia en el Partido Revolucionario Institucional, Juan Manuel Vega Rayet podría ser candidato a la presidencia municipal de su natal Izúcar de Matamoros, pero por el joven partido Redes Sociales Progresistas (RSP). El ex presidente del PRI estatal conoció a la maestra Elba Esther Gordillo cuando ambos fueron diputados federales.

2.- Francisco Ramos Montaño podría convertirse, sino es que a está alturas ya lo es, en presidente para Puebla del Partido Encuentro Solidario (PES). Quien también tuvo una larga trayectoria en el PRI, trabajó como subsecretario de Gobernación (2019) al mando de Fernando Manzanilla. Eso no quiere decir que, necesariamente, para ese puesto lo haya recomendado el diputado federal por Encuentro Social, partido “ya desaparecido”.

3.- Víctor Hugo Islas Hernández visitó recientemente a su amiga Elba Esther Gordillo. “Subió” una foto en sus redes sociales, para anunciar a los poblanos que pronto habrá de ser candidato, también por RSP ¿A qué distrito local o federal? El ex presidente del PRI en Puebla deberá ir a competir a las urnas, porque el primero lugar de la plurinominal al Congreso del Estado es para el dirigente estatal Ramón Fernández Solana o Cirilo Salas Hernández.

4.- El diputado federal Ignacio Mier Velasco dio un brinco importante en el ánimo de Andrés Manuel López Obrador. El ex presidente del PRI poblano, será, o es ya, o quedó en la final, para la coordinación de los diputados de Morrena en la Cámara de Diputados. Quien no debe andar muy contento con tal ascenso, es el senador Alejandro Armenta Mier. Y es que otro de los ex presidentes del PRI estatal, no es el único que pueda presumir cercanía con el Presidente, en eso de la carrera para la sucesión de Luis Miguel Barbosa en el 2024.

5.- Corre una versión en el sentido de que este lunes 26, habrá “destape” en el PRI. Sí, que el ex presidente municipal y ex rector de la BUAP, Enrique Doger Guerrero hará públicas sus aspiraciones para poder competir por la alcaldía de Puebla. Se ve que el doctor ya revisó sus números y bien que le alcanza.

¿Se dieron cuenta que cuatro de nuestros personajes de esta dominical, pasaron por la presidencia del Revolucionario Institucional en el Estado Libre y Soberano de Puebla?

