53% de poblanos no acude a cita del INE para tramitar credencial

El 53.60 por ciento de los ciudadanos que agendan una cita para obtener su credencial para votar no acuden al Módulo de Atención Ciudadana a realizar el trámite, lo que genera que otros ciudadanos no puedan ser atendidos.

Así lo señaló Carlos Montero Catalán, cocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en el estado de Puebla.

Indicó que, a raíz de que el pasado 3 de agosto se reanudaron las actividades en los Módulos de Atención Ciudadana y sólo se puede acudir con cita, se han agendado en Puebla 100 mil 500 citas, de las cuales sólo se atendió el 34.7 por ciento, pues además de quienes no asisten a la misma, se suman quienes no pudieron realizar el trámite por no llevar sus documentos completos, quienes la cancelaron y quienes la reprogramaron, por lo que no pudieron realizar inscripción, cambio de domicilio o reposición por robo o extravío de la credencial para votar.

Por lo anterior, hizo un llamado a la ciudadanía para que, en caso de no poder acudir a su cita, sea la razón que sea, en la misma página la cancele o reprograme, con la finalidad de que ese espacio quede liberado y otra persona interesada pueda acudir a realizar su trámite.

Y es que debido a la contingencia sanitaria por Covid 19, los módulos no pueden operar al 100 por ciento de su capacidad y los ciudadanos sólo pueden ser recibidos previa cita.

Con el fin de agilizar el trámite, Montero Catalán invitó a la ciudadanía a llevar al módulo todos los documentos en original, sin tachaduras ni enmendaduras: acta de nacimiento, identificación vigente con fotografía y comprobante domiciliario con no más de tres meses de antigüedad.

Asimismo anunció que las personas con discapacidad, embarazadas o en situación vulnerable puedan presentarse directamente en el módulo, sin necesidad de cita, para realizar su trámite.

Para cualquier duda o aclaración las y los interesados pueden visitar la página www.ine.mx o llamar al número de atención 800 433 2000.