Mundo vulnerable a Covid por aumento de males prevenibles: estudio

Las poblaciones en el mundo son vulnerables al Covid-19, por la crisis de enfermedades crónicas y la ineficacia de la salud pública para detener el aumento de los factores de riesgo muy evitables, como la obesidad, la hiperglucemia y la contaminación del aire.

Los sistemas de salud no están bien preparados para un rápido aumento de las enfermedades no contagiosas y las discapacidades, así lo señaló el estudio GBD realizado por el Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington (EUA) y publicado en la revista The Lancet.

En dicho estudio se analizaron 286 causas de muerte, 369 enfermedades y lesiones, y 87 factores de riesgo en 204 países y territorios— para determinar qué tan bien estaba preparada la población mundial en lo que respecta a la salud subyacente para el impacto de la pandemia de Covid-19.

Los diez factores principales que contribuyeron al aumento de la pérdida de salud en el ámbito mundial en los últimos 30 años, incluyen seis causas que afectan en gran parte a los adultos mayores: cardiopatía isquémica (aumentó en un 50 por ciento entre 1990 y 2019), diabetes (aumentó un 148 por ciento), accidente cerebrovascular (32 por ciento), enfermedad renal crónica (93 por ciento), cáncer de pulmón (69 por ciento) y sordera parcial relacionada con la edad (83 por ciento).

Además, cuatro causas fueron frecuentes desde la adolescencia hasta la vejez: el VIH/SIDA (128 por ciento), los trastornos musculoesqueléticos (129 por ciento), el dolor lumbar (47 por ciento) y los trastornos depresivos (61 por ciento).

Aumentos en obesidad y consumo de alcohol

Puntualizó que en el último decenio se han producido aumentos preocupantes (más del 0.5 por ciento por año en el ámbito mundial) de la exposición a varios riesgos muy evitables (la obesidad, la hiperglucemia, el consumo de alcohol y de drogas) que están contribuyendo a la creciente carga de las enfermedades no contagiosas y que ponen de relieve la necesidad crucial de fortalecer las iniciativas de salud pública.

Asimismo, los riesgos metabólicos, que han aumentado un 1.5 por ciento anual desde 2010. En conjunto, un índice de Masa Corporal (IMC) alto, la hiperglucemia, la hipertensión y el hipercolesterolemia representaron casi el 20 por ciento de la pérdida de salud total en el ámbito mundial en 2019, un aumento del 50 por ciento desde 1990 (10.4 por ciento).

También son responsables de un enorme número de muertes a nivel mundial: la hipertensión contribuyó a 1 de cada 5 muertes (casi 11 millones) en 2019, la hiperglucemia (6.5 millones de muertes), el IMC alto (5 millones) y el hipercolesterolemia (4.4 millones).

- Anuncio -

Los autores enfatizaron que, desde hace tiempo, hace falta que se reconozca lo importante que es el desarrollo socioeconómico para la salud en general, y la necesidad de un enfoque mucho más amplio que preste más atención a todos los factores que influyen en la salud de la población.