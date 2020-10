Elecciones en Bolivia y Ana Guevara quiere gobernar Sonora

Bolivia: rescatar la democracia // Cienfuegos, apenas el primero

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que a lo largo de su presidencia, Evo Morales transformó el rostro de Bolivia, incluyó a millones de personas históricamente olvidadas, a quienes garantizó crecientes niveles de bienestar por medio de la redistribución del ingreso y la riqueza, recuperó los bienes nacionales y alcanzó altas tasas de crecimiento económico, que llegaron a ser las mayores de Sudamérica y las terceras de América Latina.

Un golpe de Estado canceló toda perspectiva: en noviembre del año pasado la ultraderecha boliviana y el Ejército truncaron esa vía de desarrollo, llevaron al exilio a Evo Morales (primero a México y después a Argentina) y hundieron a Bolivia, reprimieron al pueblo, reposicionaron a los sectores tradicionalmente privilegiados y poderosos, e impusieron a un títere fascista con rostro de mujer, con la complicidad de la infame Organización de los Estados Americanos y su cabeza visible, Luis Almagro, gato de Donald Trump.

Casi un año después, y luego de pretextos sobre pretextos de los golpistas para evitar las elecciones (originalmente agendadas para el 3 de mayo del presente año), los bolivianos regresaron a las urnas con la decisión de recuperar la democracia y en este sentido todo apunta a que el Movimiento al Socialismo (MAS), favorito en todas las encuestas, regresará a Palacio Quemado, tras el eventual triunfo en primera vuelta de Luis Arce Catacora, ex ministro de Economía y Finanzas de Evo Morales en prácticamente todo su periodo presidencial.

Dinosaurios en resistencia

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que para justipreciar lo sucedido ayer en Coahuila e Hidalgo es importante mantener como referencia analítica que ambos lugares constituyen excepciones al proceso nacional de alternancia partidista, pues en ellas no ha gobernado a nivel estatal más que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y que en ambas entidades federativas se alojan y atrincheran expresiones políticas caciquiles, propias de un museo político, que persisten en la recurrencia a las trampas, violencia y prácticas más jurásicas del agitado parque electoral mexicano.

En Coahuila, por ejemplo, y en medio de pugnas grupales que han llegado a confrontar secamente a hermanos, persiste el moreirismo como marca distintiva de un estilo que combina la profusión de recursos económicos de cualquier proveniencia (los más limpios, de las arcas estatales y municipales) con los tradicionales actos de fraudulencia zoológicamente identificados con la figura del mapache.

Por cierto, otro Moreira, Álvaro que es el más joven de esa “dinastía”, se encaminaba anoche a ser el triunfador en el distrito electoral local 16, con cabecera en una parte de Saltillo. Ya antes fue gobernador Humberto, quien dejó en un interinato a Jorge Torres; luego siguió Rubén, quien instaló al actual, Miguel Ángel Riquelme (este, pretende desmarcarse pero sin afectar en realidad los pactos esenciales) y ahora se alebrestan las alas del futurismo a Álvaro Moreira Valdez.



‘El Chapo’ puso al general Cienfuegos… y van por más

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que la humillante detención del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa de México, es apenas el inicio de una serie de acusaciones e investigaciones que el Gobierno de Estados Unidos tiene en curso, a través de la DEA y de otras agencias federales. Todas las acusaciones se basan en declaraciones del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, quien proporcionó una lista de exfuncionarios del Gobierno de Enrique Peña Nieto que colaboraron y brindaron protección al Cártel de Sinaloa y a sus aliados durante el sexenio pasado.

De acuerdo con fuentes del Gobierno mexicano, que han tenido acceso a la información proporcionada por las autoridades estadunidenses sobre las investigaciones que dieron pie a la captura de Cienfuegos Zepeda, el exjefe militar no es el único que estaba en la mira de la DEA; otros militares de alto rango, tanto del Ejército como de la Secretaría de Marina en el sexenio peñista, también han sido involucrados por las declaraciones del “Chapo” Guzmán y a varios de ellos se les han abierto expedientes y también podrían ser detenidos si llegan a pisar territorio de Estados Unidos.

En esa lista, según las fuentes mexicanas, también están varios exintegrantes del gabinete del expresidente Peña que colaboraron en áreas de seguridad y en el manejo de la política interna, algunos muy cercanos al grupo mexiquense, que hoy ocupan posiciones legislativas en el Congreso mexicano, y otros que también son generales del Ejército y que estuvieron en el desaparecido Estado Mayor Presidencial en el anterior Gobierno.

“Apenas unos cuantos del gabinete peñista se salvarían de estas investigaciones que abarcan lo mismo a las Fuerzas Armadas, que a la seguridad, Gobernación, migración, aduanas y hasta compadres de Peña Nieto.

“Quizá solo dos exsecretarios peñistas podrían salvarse, Aurelio Nuño y Luis Videgaray, este último por su cercanía y sociedad con Jared Kushner”, comentó una de las fuentes.



La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. El colmo. Era obvio que ante el interés declarado por contender a la gubernatura, Ana Guevara pronto levantaría ámpula. Y es que se trata de una funcionaria que ha pasado los meses cuestionada por malos manejos. Resulta difícil tener elementos de confianza y juzgar positivamente su gestión frente a la Conade, pues ha destacado más por los constantes señalamientos sobre su desempeño y por lo que sucede al interior de la Comisión que por los avances deportivos reportados, aseguró Casimiro Méndez, senador de Morena. Aseguró que ante los constantes señalamientos de posibles actos de corrupción, conflictos de interés, nepotismo y usurpación de funciones, que involucran 50.8 millones de pesos, la exatleta debe comparecer ante el Senado. Primero que limpie su imagen y luego que sueñe con gobernar.

2. Frustración. El nuevo gobierno va para su segundo año con algunas metas incumplidas. Por ejemplo, el combate a la corrupción no tiene descanso y, sin embargo, se siguen encontrando expedientes de irregularidades heredadas de gobiernos anteriores, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al presentar el programa de manejo de presas con el que se evitarán inundaciones en Tabasco, reconoció que la corrupción o malas prácticas de gobiernos pasados no han podido ser erradicadas. “Nos estamos encontrando en los cajones de los escritorios expedientes que prueban la corrupción que imperaba antes de que llegáramos a la Presidencia. Todavía no terminamos de limpiar el gobierno de corrupción”, aceptó. El combate a las prácticas indebidas no se detendrá. En ese mismo paquete de “peste funesta” incluir, por favor, la corrupción actual.

3. Mucho ruido. Por un lado, ya están proponiendo a Marcelo Ebrard como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en lugar de Alfonso Durazo, quien se lanzará como candidato al gobierno de Sonora. Por otro lado, la cancillería asegura que se trata de una fake news. Vía redes sociales, el director de Comunicación Social de la cancillería, Daniel Millán, aseguró que se trata de una mentira. El cambio en el gabinete se debe a la aspiración de Durazo para contender por la gubernatura, por lo que, dicen por ahí, Ebrard llegaría a reemplazarlo para operar en funciones de seguridad. No se adelanten. Marcelo Ebrard hace un trabajo de gran calidad en donde está. No lo muevan antes de tiempo.



