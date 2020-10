“Una antología es otra mirada a la realidad”.

Abel Pérez Rojas.

Una antología poética en la que intervienen diversos autores, es mucho más que una simple colección de retazos literarios con cierto orden, es una mirada sistémica transversal o longitudinal, que da la oportunidad de degustar la obra participante a la luz del “nosotros” creativo.

Es también un ejercicio de educación permanente individual, por el cual cada participante tiene la ocasión de mirar su obra en un contexto colectivo, de deducir sus aciertos y áreas de oportunidad en conclusiones gestadas en la soledad de las cavilaciones íntimas.

Una antología poética es un punto de encuentro de talentos y puede llegar a ser una ocasión para observar que hay otros escritores deseosos de colocar en una vitrina social sus letras.

Yo he participado en diversas antologías literarias, puedo decir que todas ellas me han dejado lecciones, que me han enriquecido como escritor.

Todo esto y mucho más, que ya les iré contando en otra ocasión, nos ha llevado a publicar la convocatoria para la conformación de la Primera Antología Internacional de Poesía Sabersinfin.

A continuación se las comparto, esperando despierte interés y sea para bien:

Sabersinfin.com, proyecto internacional de educación permanente con catorce años de existencia, y su plataforma editorial, invitan a escritores de todos los países a participar en su Primera Antología Internacional de Poesía, cuya finalidad es conformar un compendio literario incluyente de poesía actual que refleje la compleja realidad que vivimos, cuya temática será libre.

Bases

Texto

Podrá participar cualquier persona mayor de edad sin distinción de raza, género, religión o clase social. La extensión máxima de su propuesta es la siguiente: un (1) poema de 45 versos, o dos (2) de 20 versos. En prosa poética será máximo 500 palabras. No es indispensable que el material sea inédito. Deben enviarse en formato Word, con letra times new roman, número 12, a espacio simple. En una hoja qparte una semblanza biográfica que no exceda las 10 líneas, con letra del mismo tamaño y una fotografía con buena resolución en formato JPG.

Envío

Los interesados deben enviar su propuesta al correo: antologiasabersinfin@gmail.com

En el asunto colocar: Primera antología internacional de poesía Sabersinfin/ Nombre del participante.

Selección

El jurado estará integrado por poetas de amplia trayectoria, quienes realizarán la selección de los participantes.

Plazo

Desde el 9 octubre hasta el 15 noviembre de 2020.

Resultados

El 20 de noviembre se darán a conocer a las personas que fueron seleccionadas para la antología.

Participación

Una vez que reciban el correo de aceptación e inclusión en la antología, las personas seleccionadas tienen a partir del 20 al 27 noviembre para depositar la cantidad de quinientos pesos mexicanos (500 mn), si se trata de participantes mexicanos o radicados en el país, a la cuenta: 1527107654 del banco BBVA; y para quienes tengan otra nacionalidad y radiquen en el extranjero deben depositar 25 dólares americanos, a la cuenta PayPal bizark83@gmail.com. Una vez realizado el depósito enviar una fotografía o captura del comprobante al correo electrónico antologiasabersinfin@gmail.com, asunto: comprobante / nombre del participante. El resultado final será un libro digital. A cada participante se entregará un archivo en formato PDF y otro archivo en InDesing para que lo imprima bajo su propia consideración. La presentación del libro se hará de forma presencial en la ciudad de Puebla, México. Los participantes incluidos en la antología tendrán derecho a una entrevista en nuestros diferentes canales, recibirán diploma de participación y además su obra será publicada con especial difusión en el portal SaberSinfin.com.

Derechos de autor

Cada participante conservará los derechos de autor de su obra y sólo concederá la autorización respectiva para que sean incluidos en la presente antología y en el portal Sabersinfin.com. Los derechos de autor de la antología serán de SaberSinfin.com.

Hasta aquí la cita.

Quienes estamos detrás de esta convocatoria estamos convencidos que será la primera de otras más que vendrán a apuntalar la labor cultural que realizamos desde Sabersinfin.com, el Círculo de Escritores Sabersinfin, las antologías de dicho Círculo y su revista Filigramma.

Estamos empeñados en que la Primera Antología Internacional de Poesía Sabersinfin sea un éxito, deje aprendizajes para todos y sea un referente en su tipo.

Así sea.

Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es escritor y educador permanente. Dirige Sabersinfin.com

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.