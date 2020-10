Seade solicita no ser investigado y batean a México Libre

Ganadores: Elba Esther, Haces y Hugo Eric

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que a la hora de entregar esta columna apenas iniciaba la discusión sobre México Libre, el proyecto de partido que impulsan Felipe Calderón y Margarita Zavala. Un primer hecho significativo se dio en torno al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien se ausentó provisionalmente de la sesión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que sus pares resolvieran si debía abstenerse de participar en este caso debido a sus relaciones y cercanía con el citado felimargarismo, en específico con la familia Zavala.

A reserva de analizar en la siguiente entrega el caso México Libre, ha de apuntarse aquí que, a diferencia del consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE), donde gradualmente se va fijando una nueva correlación de fuerzas decisorias, más progresistas y menos manipulables, en el TEPJF se asientan facciones de juristas que tienen en sus manos, en sus arreglos e intereses, el destino electoral y político del país, con la facultad constitucional de establecer la última palabra sobre los casos sometidos a su consideración y con lo subterráneo y opaco como contexto, sujeto a presiones de los poderes en turno o a los dictados de grupos de poder fáctico.

Carentes de credibilidad y confiabilidad suficientes para los graves encargos a resolver, los actuales magistrados electorales argumentan, proponen y votan sin que a la sociedad le quede un sedimento general positivo: parecen ceder a presiones para aprobar o denegar, sus alegatos jurídicos parecen ser susceptibles de ser manejados en un sentido o en otro, conforme fuera necesario, y terminan en un zigzagueo de criterios y opiniones que solo confirman que el aparato de organización y enjuiciamiento de los procesos electorales necesita con urgencia cambios y ajustes que eliminen la sensación, sobre todo en el tribunal electoral, de estar ante negociantes de las resoluciones judiciales más relevantes de la nación.

Ayer, en una sesión muy esperada, resultó significativamente contradictoria la decisión del tribunal electoral de confirmar el rechazo al registro del proyecto de partido impulsado por la facción que actualmente controla la dirección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), al tiempo que se otorgaba el registro, a contrapelo de lo decidido antes por el Instituto Nacional Electoral, a dos proyectos afectados por situaciones similares.

Así, resultó beneficiado el proyecto impulsado por un muy peculiar líder sindical, Pedro Haces, de historial priista, ahora cercano al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, al coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal (necesitado de una salida partidista por si en Morena sus adversarios le cierran puertas) y, en ese rejuego de intereses, alineado por las circunstancias con el obradorismo y la llamada Cuarta Transformación, mediante su Confederación Autónoma de Empleados y Trabajadores de México, aspirante a ser una “CTM 4T”.



Seade pide a la Función Pública cancelar investigación

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que en un acto que incomodó y molestó por el tono insistente con el que pidió que dejaran de investigarlo, el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús Seade Kuri, se presentó el lunes 12 de octubre en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública, para pedir que fuera cancelada la investigación que esa dependencia realiza sobre sus viajes personales a Hong Kong con cargo al erario. Ante la secretaria Irma Eréndira Sandoval y varios funcionarios de la dependencia que lo recibieron en una sala de juntas del piso 10 del edificio de la SFP en Insurgentes Sur 1735, Seade rogó que no se le investigue por las acusaciones de peculado y abuso de funciones porque, argumentó, “yo soy la cara de México ante Estados Unidos”, y una investigación en su contra, les dijo, dañaría la imagen del país.

Funcionarios que estuvieron presentes en esa reunión revelaron a esta columna que el subsecretario de la cancillería fue insistente en solicitar que se suspendiera la investigación que, desde hace un mes, realiza la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la Función Pública con base en una denuncia ciudadana que les llegó a través del sistema “Alertadores”, en donde acusan a Seade Kuri de cometer diversas violaciones a los Artículos 53 y 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, además de faltar a la Ley Federal de Austeridad Republicana en sus Artículos 4, 7, 20 y 23, y de violentar los numerales 4, 6 y 13 de las normas que regulan la administración de viáticos y pasajes para las comisiones en el desempeño de funciones de la Administración Pública Federal, causando con todo ello un grave perjuicio al erario federal y al interés público.

Las peticiones de Seade para que se cancelara la investigación en su contra fueron tan insistentes, que por momentos sonaban a “súplicas descaradas”, según comentan quienes escucharon el lunes al funcionario en el piso 10 del edificio de la Función Pública. “De plano nos rogó que no se le investigue, pues él es la ‘cara de México ante EUA’, tras la negociación del T-MEC. Nunca habíamos visto nada tan descarado”, comentó una de las fuentes que pidieron el anonimato.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Prehistórico. En una era en la que las mujeres han luchado, por décadas, por conseguir un lugar destacado en la sociedad, es políticamente mal visto no transitar en el mismo tono. Y si el machismo ya no es opción en los hogares, mucho menos llevarlo a las labores parlamentarias, pero parece que el diputado Pepe Casas no se ha enterado de esto y su actitud lo ha convertido en el más ordinario legislador del Congreso de Morelos. En una pose primitiva, opina que las mujeres no debieron salir de la cocina para legislar. Aseguró que como sus maridos no pudieron las pusieron para cubrir la cuota de poder y, además, cuestiona su ingreso a la política. Su pretensión de protagonismo ya fue denunciada por diputadas federales. Crearse fama a costillas de la dignidad humana sólo lo llevará hacia la puerta de salida: políticos como él no son bienvenidos. ¿Lo sancionarán?



2. Predicar con el ejemplo. Tocó a Esteban Moctezuma, secretario de Educación, comparecer ante el pleno del Senado. Y desde el inicio fue enfático al señalar que no se quitaría el cubrebocas porque tiene que poner el ejemplo a maestros y alumnos ante la pandemia de covid-19, ya que previamente, Eduardo Ramírez, de Morena y presidente del Senado, le había solicitado que se quitara la mascarilla para que los demás legisladores lo pudieran escuchar mejor. “Perdón, secretario por interrumpir, si gusta quitarse (el cubrebocas) para que se escuche más nítido”, solicitó al funcionario. Ante ello, mantuvo puesta la mascarilla y el equipo técnico mejoró el sistema de audio para que su mensaje se escuchara sin problemas. Comprometido con la educación y la salud, como pocos.

3. Buenas decisiones. La minuta que envió la Cámara de Diputados al Senado y que faculta a los militares de la Semar la vigilancia exclusiva de los puertos, será llevada a análisis con todos los sectores involucrados mediante la figura de parlamento abierto. Así lo informaron los presidentes de las comisiones de Gobernación, Mónica Fernández; de Marina, Eruviel Ávila; y de Estudios Legislativos, Segunda, Ana Lilia Rivera. Fernández indicó que el propósito es valorar las opiniones de politólogos, académicos, integrantes de la Marina Mercante, servidores públicos, expertos en la materia y sociedad en general. Al respecto, el senador Eruviel Ávila, del PRI, afirmó que la celebración de este parlamento abierto es para construir un dictamen final, basado en las aportaciones de los participantes. Todo iba tan mal que se deben hacer ajustes reales. O seguirá igual.



